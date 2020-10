Knihovny jsou od čtvrtka na základě vládních nařízení a aktuální pandemické situaci do odvolání pro veřejnost uzavřené. Stejně tak i Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Vrácené knihy po několikadenní karanténě pracovníci dezinfikují a poté je zařazují zpět do fondu. „On-line služby jsou pro čtenáře a studenty i nadále v provozu,“ sdělil ředitel knihovny Tomáš Ondrášek.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

U všech dokumentů knihovna nyní automaticky prodlouží lhůtu pro navrácení, případně mohou lidé vracet knihy do takzvaného biblioboxu u vstupu do knihovny. „Vrácené výpůjčky budou uloženy na dva až čtyři dny do karantény, kde budou dezinfikovány ozónem a teprve poté zařazeny zpět do fondu,“ uvedl ředitel knihovny Tomáš Ondrášek.