Lidmi odmítaný i žádaný hypermarket Globus, který má stát na Růžovém poli v kladenských Kročehlavech, je opět na programu jednání. Investor by rád svůj záměr dovedl do úspěšného konce. Stavební odbor magistrátu města Kladna proto zahájil územní řízení ve věci výstavby.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Zároveň úředníci oznámili, že v souvislosti se současnými omezeními kvůli koronaviru upouští od ústního jednání. Zasedání za přístupu veřejnosti se neuskuteční. Lhůta pro podání námitek a připomínek je do 15. května. Do tohoto termínu je možné zároveň i nahlížet do podkladů pro rozhodnutí. Pro nahlédnutí je třeba si objednat termín na Odboru výstavby na magistrátu.