V areálu opuštěných kasáren vznikne výuková základna a vzdělávací středisko

Město Kladno hledá využití pro budovy bývalých kasáren v Kladně. Jedna z nich by v opuštěném areálu měla být v budoucnu využita jako výuková základna pro studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, který je zejména v současné době velmi potřebný. V další budově by našlo své sídlo vzdělávací středisko Institutu vodárenství. To jsou závěry ze společného jednání města Kladna s vedením ČVUT a Středočeských vodáren.

Primátor města Kladna Dan Jiránek s vedením ČVUT a ředitelem Středočeských vodáren. | Foto: archiv města Kladna

Jedna z opuštěných budov v areálu bývalých kladenských kasáren by se měla proměnit v moderní výukovou základnu pro studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Samozřejmostí by měly být prvotřídně vybavené laboratoře mikrobiologie, imunologie, biochemie a další. Stejně tak zde vzniknou učebny s přednáškovými prostory. Město takovou přeměnu jednoznačně vítá. „Vysokému školství se v Kladně daří a jsem za to velmi rád. Za symbolickou korunu jsme už v lednu prodali Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) opuštěnou budovu v areálu bývalých kasáren pro další rozšíření školy. Současné dvě budovy fakulty - sedmipodlažní budova na náměstí Sítná a stávající pronajatá dvoupodlažní budova v Kasárnách v ul. Sportovců - už totiž kapacitně nestačí,“ řekl primátor Dan Jiránek a dodal: „Areál kasáren je velmi rozsáhlý, bude jen dobře, když se zde co nejvíce budov podaří využít a opravit. Bývalá kasárna jsou ideálním prostorem pro vzdělávací instituce a vytvoření vzdělávacího kampusu pro Kladno i široké okolí.“ Podmínky dohodnuty. Letní tábory se budou moci konat od 27. června Přečíst článek › „Spolupráce s radnicí Kladna si nesmírně vážím, ČVUT zde dlouhodobě úspěšně vzdělává nové odborníky a kapacitně se neustále rozrůstáme. Vstřícnost města pro vznik nových výukových prostor si velmi vážím a věřím, že se podaří realizovat co nejdříve,“ řekl Jozef Rosina, proděkan FBMI. V areálu bývalých kasáren plánují také Středočeské vodárny otevřít Institut vzdělávání ve vodárenství. „Vzdělávání a voda je z našeho pohledu ideální a logické spojení. Environmentální vzdělávací institut je jedním z plánů, na kterém nyní s naším hlavním akcionářem pracujeme. Spolu s rektorem ČVUT se bavíme i o dalších možnostech spolupráce, které budeme rozvíjet ještě před dokončením projektu institutu. Jsem velmi rád, že jsme našli spojení tří silných partnerů - provozní společnosti, vzdělávací a vědecké instituce a samotného města Kladna. Takové partnerství je pro každý projekt silnou oporou,“ nechal se slyšet Jakub Hanzl, generální ředitel Středočeských vodáren. Při této příležitosti Jakub Hanzl předal primátovi Kladna tisíc kusů roušek a pět set kusů respirátorů druhé třídy. „Děkuji Středočeským vodárnám za další ochranné pomůcky, předáme je do základních a mateřských škol, které se budou za několik dní otevírat a jistě za ně budou všichni rádi,“ dodal závěrem primátor města Dan Jiránek. ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU



