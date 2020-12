Na sto dvacet děl zde vystavují umělci z řad seniorů a osob s handicapem, kteří jsou amatérskými malíři a členy Kulturně komunitního centra ART v Praze na Letné. Nechybí mezi nimi i vystavovatelé z Kladenska. Jak sdělil autor myšlenky a zakladatel výtvarného ateliéru i ART centra Vladimír Drábek, jedná se o počin, který je financován z Evropské unie.

„Ateliér funguje osm let a centrum čtyři roky. Klienti, kteří k nám docházejí, nezaplatí ani korunu a přesto se naučí krásně malovat pod dohledem kvalitních lektorů. Veškeré výtvarné potřeby mají také zdarma. Jde nám o to, abychom podpořili seniory i lidi se zdravotním omezením, aby se nezavírali jen doma, přišli mezi své přátele a ještě vytvořili krásné věci. Letos je to sice omezené, ale doufám, že brzy budeme pracovat zase naplno,“ dodal Drábek.

Co se týká skladby klientů, ze sedmdesáti procent ji tvoří právě důchodci. Jedinou podmínkou členství je, být Pražanem a nebo se alespoň půl roku zdržovat v hlavním městě. To platí například pro osoby, kteří do Prahy dojíždí do zaměstnání, přestože bydlí jinde.

Prostor někdejší buštěhradské sýpky si ART centrum vybralo pro expozici náhodou. „Jsme za něj ale moc rádi, je to velmi autentické starobylé místo a vhodné právě pro naši výstavu. I přes současná omezení, budou naši klienti v sýpce vystavovat až do konce ledna, výstava je i prodejní. Více uvidíme, co nám vládní opatření dovolí,“ dodal Drábek. Vstupné na výstavu je dobrovolné a zpětně poputuje na provoz ART centra.