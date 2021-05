/VIZUALIZACE, VIDEO/ Nové školicí centrum Středočeských vodáren vznikne v bývalých kladenských kasárnách v ulici Sportovců. Pozemek město prodalo společnosti za tisíc korun, podmínkou je, že centrum musí být vybudované do pěti let. Jeho součástí bude i veřejný park a lidé se dle projektu dočkají podzemního parkoviště. V objektu je navíc garantován vznik více než stovky pracovních míst.

Současný stav v areálu bývalých kladenských kasáren | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Investice vodáren má dosáhnout zhruba 300 milionů korun. Pokud by vodárny podmínku dokončení do pěti let nesplnily, pozemek vrátí Kladnu a tisícovku dostanou zpět. Stavbě bude předcházet demolice zchátralých objektů. Centrum bude zaměřené na kyberbezpečnost a školení pracovníků vodáren z celé Evropy.