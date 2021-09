Jak přislíbil starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS), chtějí zde pravidelně každý rok vybudovat pro obyvatele něco nového, a to nejen komunikace. Podobně tomu bude i v dalších místních částech Slaného, na které se dosud poněkud pozapomínalo a někde dodnes není například ani vodovod. I to se změní.

Co se týká aktuálně Dolína, některé místní komunikace byly opraveny v uplynulém období. Letos přichází na řadu další etapa v příjezdové části od Slaného. Je zde budována nová komunikace v délce 330 metrů. „Jedná se o investiční akci za 5,5 milionu korun, jejíž součástí bude kromě nového povrchu komunikace také vybudování tří nových sloupů veřejného osvětlení, vzniknou zde čtyři nová parkovací místa se vsakovací dlažbou i bezbariérová zóna. Zároveň se zemními pracemi bude vybudován částečně i nový vodovod v délce 59 metrů. Žádali jsme o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj, ale nezískali ji. Vše proto Slaný zaplatí z rozpočtu města,“ sdělila manažerka rozvoje města Slaného Magdalena Stýblová.

Původní termín dokončení nové dolínské silnice byl stanoven do 30. září. "Vzhledem k pozdnímu zahájení a změnám na stavbě se ale bude upravovat. Zatím nové datum dokončení není schváleno," dodal Richard Jankovič, vedoucí úseku výstavby a údržby Městského úřadu ve Slaném. Stavbu provádí firma Ekostavby Louny, s níž mají ve Slaném již zkušenost z minulých akcí.

Co se týká finanční podpory zvenčí, vedení Slaného se pro Dolín pokouší získat dotaci na nové autobusové zastávky a přechod pro chodce na okraji obce. To, jak budou úspěšní se dozvědí ještě letos na podzim. Investice do zastávek a přechodu by neměla přesáhnou 1,5 milionu korun. Hotovo by mělo být už příští rok.