Sociální zařízení o deseti bytových jednotkách vybudovalo vedení obce dle vlastního návrhu za rok a půl v někdejším zemědělském areálu, kde kdysi bývala traktorová stanice. Celková investice do výstavby domova byla bezmála 22 milionů korun, přičemž 6 milionů získala obec z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora bydlení. Podmínkou dotace je udržitelnost dvacet let.

Klienti zde bydlí po jednom ve vlastních domácnostech a aktuálně se sem za posledních několik týdnů nastěhovalo devět zájemců, přičemž ženy jsou v převaze. Velmi příjemné moderně vybavené bezbariérové zařízení je určeno seniorům z obce nad 65 let. Kromě samostatných bytových jednotek se mohou obyvatelé, dle potřeby, setkávat ve společenské místnosti nebo v atriu, kde nechybí zeleň, květiny, lavičky, křesílka ani stolky.

„Naším hlavním záměrem bylo vybudovat pro místní seniory důstojné místo pro život, aby ve chvíli, kdy už na vlastní dům nestačí a je pro ně obtížné například i topení na pevná paliva, ale jsou nadále mobilní a jinak soběstační a svéprávní, nebyli nuceni ze své vesnice odcházet a zůstávali zde žít i nadále s námi,“ sdělil starosta Kačice Libor Němeček. Podmínkou pro přijetí do seniorského domu je, že žadatel nemá jiné vlastní bydlení. Odchází tedy až v době, kdy původní dům buď předá dětem nebo prodá.

„Součástí domova jsou i služby pečovatelky, která zde má rovněž své zázemí. „Podle potřeby zajišťuje terénní služby jako nákupy, léky, obědy z místní restaurace a tak podobně,“ dodal starosta.

I o bezpečí klientů je postaráno. Každá bytová jednotka je vybavena elektronickým zabezpečovacím zařízením, aby mohl být někdo potřebným nablízku v případě úrazu nebo jiných nesnází. „Aktuálně u nás žije osm žen a jeden muž. Na poslední volný byt je vypsané ještě výběrové řízení. Vzhledem k tomu, že v naší obci žije okolo 1500 obyvatel, kapacita tohoto domova je optimální,“ dodal starosta Němeček.

Kladenský deník se zeptal na první pocity tří klientek, které se zde v areálu rozhodly strávit podzim života. „Je to tu moc krásné, jsem ráda, že jsem možnost zde bydlet dostala a hlavně, že mohu být v bytě sama, to je velmi důležité, když člověk nepřijde o soukromí,“ potvrzuje paní Jana, která oceňuje i to, že se v zimních měsících nebude muset starat o vytápění jako dosud, jelikož už se hůře pohybuje a pro stabilitu používá francouzské berle.

S příjemnými pocity odcházela do nového bydlení i paní Helena a stejně tak i paní Jaroslava. „Jsme moc rády, že se o nás naše obec stará. Velké poděkování patří i panu starostovi, že se pod jeho vedením podařilo po letech dotáhnout myšlenku vybudování tohoto zařízení do konce. Je dobře, že se člověk na důchod nemusí odstěhovat do cizího města a může zůstat tam, kde je doma,“ oceňuje Jaroslava.