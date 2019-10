/FOTOGALERIE/ V Kladenském domě kultury je od října k vidění výstava obrazů kladenského malíře Přemysla Povondry. Prodejní expozice zde bude na stěnách v předsálí instalována až do května příštího roku.

Z výstavy obrazů Přemysla Povondry v kladenském domě kultury. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Akademického malíře přivítal na vernisáži manažer domu kultury Michal Muláček. "Výstavu obrazů zde zahajujeme už pošesté. Je to tradice, kterou bych nerad přerušil. Vždycky si najdu umělce z Kladna a okolí, které bych rád podpořil. Na příští rok máme už také některé vybrané. Letos zde vystavuje Přemysl Povondra. Je to malíř, který tady vystavoval jako první. On byl ten, který zhotovil velkoplošný - sedm metrů široký obraz nad vstupním schodištěm a bude tady, doufám, navěky," řekl manažer.