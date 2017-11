V kladenském Rozdělově pomáhají dětem už čtvrt století.

Kladno - Ve Středisku ROSA v Rozdělově se ve středu otevřely dveře široké veřejnosti, aby lidé měli možnost, jakou prací se tamní společenství zabývá.

Středisko ROSA se akcí připojilo k Týdnu rané péče, celorepublikové kampani, která si dává za úkol šířit informace o pomoci rodinám, kterým se narodí děťátko s nějakým hendikepem, vývojovým opožděním nebo vývojovými zvláštnostmi. Včasná pomoc těmto rodinám zabraňuje tomu, aby děti končily v ústavní péči. Rodičům dává potřebné informace a psychickou podporu, aby zvládli náročnou situaci.

"Ve Středisku ROSA jsme všem zájemcům podali především informace o našich službách, mohli si prohlédnout naši hernu a Hračkotéku – půjčovnu hraček a speciálních pomůcek. Naše organizace poskytuje služby rodinám s dětmi, ve kterých se vyskytnou různé obtíže nebo náročné situace. Může jít o rodiny s dětmi se zdravotním postižením, jako je to u výše popsané rané péče, ale i o rodiny s dětmi v pěstounské péči, rodiny v obtížné sociální situaci, rodiny s dětmi s hyperaktivitou, rodiny v obtížné rozvodové nebo porozvodové situaci. Jsme velmi rádi, že již 25 let můžeme pomáhat tam, kde je potřeba, a to díky podpoře státních i nestátních institucí, nadací, soukromých sponzorů a v neposlední řadě díky dlouhodobé podpoře ze strany Statutárního města Kladna," řekla za středisko ROSA speciální pedagožka Helena Kolářová.