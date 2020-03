"Podnětem pro rozvoj nyní může být i připravovaná modernizace a zdvojkolejnění trati Kladno - Praha. Úplně jiný rozměr tak získá prázdné a zanedbané území mezi ulicemi Wolkerovou a Jutskou a kolejemi," upozorňuje předsedkyně výboru pro rozvoj Anna Gamanová.

Jižní periferie města mezi lesem 'pod Kožovou horou' a železnicí by se tak podle ní mohla přeměnit v novou čtvrť. "Protože jde o soukromé pozemky a je vysoce pravděpodobné, že se tu stavět bude, nechali jsme na rozvojové území zpracovat studii. Hotová by měla být do konce roku. Vše budeme diskutovat s vlastníky," konstatoval kladenský radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

Studie je plánem pro budoucí rozvoj těchto lokalit. "Chceme tam mít určitou míru kontroly, možnost koncepčně ovlivňovat ve spolupráci s vlastníky pozemků růst zástavby. Studie řeší vhodnou dopravní obslužnost, tedy trasování silnic, chodníků i cyklostezek, a tak dále. Prověří, kolik se do prostoru vejde obyvatel, zda bude potřeba vyžadovat po investorech výstavbu veřejné infrastruktury typu škol a školek a podobně," vysvětlil radní Hanes.

Území zároveň řeší studenti pražské Fakulty architektury ČVUT z atelieru Jiřího Klokočky. "Moc se těšíme na jejich návrhy a inspiraci. Během semestru se podíváme, jak jim to jde, a na konci uspořádáme výstavu. Aktivita vysokoškoláků jde ruku v ruce s regulérní profesionální studií a projektem na modernizaci dráhy," uvedla Anna Gamanová, která je sama architektkou.