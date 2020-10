Jak potvrdil ředitel ONK Jaromír Bureš, nově zřízené covid oddělení je od čtvrtka 22. října plně v provozu. Pro pacienty nakažené koronavirem je tak k dispozici 64 lůžek v pavilonu M a dalších osm lůžek na oddělení ARO v budově Centra akutní medicíny. Lůžka intenzivní péče plánuje nemocnice ještě navýšit. V Kladně tak museli omezit plánovanou operativu zhruba o 60 procent.

„V současné době vypomáhají v naší nemocnici jako dobrovolníci studenti ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno. Mediky vedeme zatím jen v evidenci,“ potvrdila mluvčí ONK Hana Plačková.

Nemocnice Slaný rovněž posiluje kapacity, dosavadních 26 lůžek na covid oddělení, které fungují na interně a pět lůžek na ARO, rozšíří o další oddělení.

„Od pondělí 26. října zahájíme provoz oddělení Covid II., které bude zřízeno v přízemí budovy B v prostoru stávajícího ortopedického oddělení. Celková kapacita covidových lůžek tak vzroste na 55 lůžek a 11 s intenzivní péčí. „Jedná se tímto o velký zásah do provozu nemocnice, který bude umožněn pouze odložením veškerých neakutních operací a dalších plánovaných hospitalizací na neurčito,“ sdělil ředitel Nemocnice Slaný Štěpán Votoček.

Omezením ortopedie se do práce od pondělí zapojí i tamní uvolněný zdravotnický personál. Nemocnice dále požádala Středočeský kraj o deset mediků a snaží se získat i studentky středních zdravotních škol. „Evidujeme i dobrovolníky z řad občanů, kteří sami přišli s nabídkou pomoci. Komunikujeme s ministerstvem zdravotnictví ohledně dodání potřebného přístrojového vybavení, bez kterého nelze nová ventilovaná lůžka uvést do provozu. Požádali jsme i praktické lékaře, aby se zapojili do pohotovostí, aby se nemocniční lékaři mohli následně plně věnovat lůžkové péči. Omezili jsme provoz odborných ambulancí a apelujeme na pacienty, aby nemocnici navštěvovali pouze s akutními problémy,“ popisuje přeskupení ve špitále ředitel Votoček.

A zároveň dodává: „Může se také stát, že k naplnění tohoto scénáře nikdy nedojde a vyčleněná kapacita zůstane jen jako rezervní, byť současný vývoj směřuje spíše k opaku.“

Stejně jako další zdravotníci ředitel především nabádá veřejnost i zdravotníky k zachování klidu. „Zůstaňte, prosím, odolní vůči nenávistným a zesměšňujícím komentářům na sociálních sítích a jinde a stejně tak zůstaňte rezistentní i ke katastrofickým náladám. Je to průšvih, ale není do apokalypsa. Všem nakaženým pacientům a kolegům přeji mírný průběh nemoci a brzké uzdravení. Všem ostatním pak, aby se jim nákaza vyhnula,“ uzavírá Votoček.