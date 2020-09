V Kladně jezdí od září nové chytré autobusy

Do ulic Kladna vyjely v úterý 1. září nové moderní autobusy. Do provozu je zavádí společnost ČSAD MHD Kladno od začátku září, a to pro obsluhu linek městské hromadné dopravy (MHD). Vozy jsou vybaveny chytrými technologiemi.

V Kladně jezdí od září nové chytré autobusy. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová