V Kladně na křižovatce přibyl další pomníček

Kladno /FOTOGALERIE/ - V Kladně na křižovatce u Kokosu se začaly z ničehož nic objevovat svíčky. Lidé se jeden druhého ptali, co že se zde stalo. Dotazy dorazily i do redakce Kladenského deníku.

Jak se pořadilo zjistit, stala se zde před několika týdny dopravní nehoda, na následky které zemřel posléze v nemocnici čtyřicetiletý chodec. Kladenští policisté v souvislosti s touto událostí žádají případné svědky, aby pomohli při vyřešení případu.

Co se tehdy stalo?

Dne 28. října před půlnocí se stala v Kladně na křižovatce ulic C. Boudy, J. Kociána a J. Čapka k vážná dopravní nehodě. Pětačtyřicetiletý řidič osobního automobilu Peugeot 407 se zde srazil s čtyřicetiletým chodcem. Ten utrpěl vážná poranění, kterým následně v nemocnici podlehl.



Na místě byli přítomni svědci této kolize. Jednalo se o osádku vozidla, které projíždělo v inkriminovanou dobu náhodně kolem a jehož řidič na místě zastavil a společně se spolujezdkyní dávali zraněnému muži první pomoc a zavolali i rychlou záchrannou službu. Rovněž se však na místě srážky nacházel neznámý muž, který zastavil právě výše zmiňovaný automobil a také se snažil sraženému pomoci.



Tento svědek však odešel z místa dopravní nehody ještě před příjezdem policistů. Vyšetřovatel kriminální policie by potřeboval i poznatky od tohoto člověka, aby mohl řádně vyšetřit tuto dopravní nehodu.



"Žádáme proto tohoto muže, aby se přihlásil osobně na službu kriminální policie Kladno, Havířská ulice, nebo vyšetřovatele případu kontaktoval osobně na telefonním čísle 974 873 418. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158," vyzvala veřejnost policejní mluvčí Michaela Nováková.