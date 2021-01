V lokalitě Růžové pole v Kladně, která je územní rezervou města, se mají výhledově stavět obytné domy s 800 byty. Opozici se tento záměr ale nezamlouvá. Podobně jako před časem zde odsouhlasená výstavba hypermarketu Globus.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Podle některých opozičních zastupitelů, například Anny Gamanové (dříve Kladeňáci, nyní STAN), není v lokalitě dostatečná infrastruktura a pro výstavbu by bylo lepší využít pozemky blíže centru, které jsou na tyto účely dlouhodobě vyčleněné. Zastupitelé přesto již v závěru roku 2020 schválili zahájení procesu úřední přípravy stavby včetně změny územního plánu. Samotná stavba by mohla v případě, že úřady včetně Středočeského kraje využití územní rezervy pro zástavbu povolí, začít za několik let. Přibýt by tak mohlo v lokalitě okolo 2500 obyvatel.