Jeden vznikne u Městského stadionu Sletiště a dva v Kročehlavech. Práce se neobejdou bez uzavírek, objížděk i změn ve veřejné dopravě. Vedení města záměrně načasovalo tyto velké úpravy na letní měsíce, kdy se ulice vylidní. Do konce letních prázdnin má být hotovo.

Zásadní revitalizace veřejného prostranství začne už v pondělí v ulici Sportovců před Městským stadionem Sletiště. Úpravy se dotknou i parkoviště za sportovní halou a křižovatky ulic Fr. Kloze a Sportovců, kde vznikne nová okružní křižovatka, do které se napojí ulice Strouhalova a parkoviště za halou.

„Odpadnou tak dlouhé čekací doby při výjezdu z ulice Fr. Kloze, blokování provozu při odbočování z ulice Sportovců na Fr. Kloze a složitý pohyb MHD křižovatkou včetně podmínek pro výjezd od Sletiště,“ sdělil mluvčí města Kladna Vít Heral.

Plocha za sportovní halou bude mít nově i více funkcí – část bude nadále sloužit jako parkoviště a část jako příjezdová komunikace k plaveckému bazénu, sportovní hale a Sport Hotelu Sletiště.

„Těmito změnami prostranství před stadionem Sletiště město vyčlení pouze pro chodce a cyklisty, odstraní kolizní místa a navýší tak bezpečí a komfort pro malé i velké sportovce. Předpokládá se úplná uzavírka této křižovatky po dobu stavby, přičemž velké parkoviště u Sletiště zůstane otevřené,“ dodal Heral.

Kruháky v Kročehlavech

Další dvojice kruhových objezdů přibude na křižovatkách ulic Vodárenské, Milady Horákové, Jaroslava Kociána, na navazující křižovatce v Americké a Vodárenské ulici a mezi výjezdem z Italské ulice od Kauflandu směrem k Lidlu. I zde práce začnou už v pondělí.

V případě křížení ulic u Kauflandu (ulice Americká/Vodárenská) se tak vyřeší nynější špatný stav a nutnost opravy místní vozovky a vodovodu, zvýší se propustnost a plynulost provozu a odstraní se nutnost řidičů řadit se a přejíždět do průběžného jízdního pruhu v křižovatce ve směru od Vodárenské ulice.

„Vedení města plánuje i rekonstrukci ulice Jaroslava Kociána, která by se díky okružním křižovatkám měla stát dvoupruhovou komunikací. Úprava jízdních pruhů umožní přesunutí veřejného osvětlení mimo chodníky, které chce město rozšířit pro komfortnější užívání cyklistů i chodců. Dále zde plánuje výsadbu zeleně, nová podélná stání a úpravu zálivů pro autobusovou dopravu,“ doplnil primátor města Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno)

Vedení linek MHD

Z linek městské dopravy jedou v uzavřeném úseku zejména dvě páteřní linky, číslo 601 a 603. Z důvodu rozložení frekvence je objíždění místa vedeno dvěma trasami. Linka 601 spolu s linkami 610 a 616 pojede ve směru z centra ze zastávky Sítná ulicemi Jos. Čapka, Dr. Foustky, Milady Horákové a Vrchlického, dále spoje těchto linek pokračují po svých trasách. Na objízdné trase zastavují autobusy v dočasné zastávce Dr. Foustky, ve stávající zastávce Svépomoc a v dočasné zastávce Vrchlického před kruhovým objezdem s ulicí Vodárenskou.

Druhá trasa pro linky 603 a 613 je ze Sítné vedena ulicí Jos. Čapka, ulicí Železničářů okolo ČSAD, ulicí Milady Horákové kolem vlakového nádraží a propojkou před nákupním centrem Tesco do ulice Americké. Dočasná zastávka je umístěna v ulici Jos. Čapka, dále autobusy zastavují ve stávajících zastávkách městské dopravy Vaníčkova, ČSAD, Na garážích a Nádraží.

Trasu linky 605 ovlivní navíc uzavírka ulice Fr. Kloze, která začíná také v pondělí 23. května. Linka 605 tak nebude obsluhovat zastávky Sletiště a Fr. Kloze, výchozí bude zastávka Nemocnice. Po své pravidelné trase pojede až do zastávky Svépomoc, dále odbočí do ulice Dr. Foustky, zde obslouží dočasnou zastávku, ulicí Jos. Čapka přejede přes Sítnou dál pokračuje po stejné trase a stejných zastávkách jako linky 603 a 613 až do zastávky Nádraží, kde se napojí na svou pravidelnou trasu.

Změna se dotkne i linky 608, která bude místo zrušené zastávky U Kauflandu začínat v zastávce Nádraží, po průjezdu do ulice Americká pokračuje po své trase do cílové zastávky Pekárny.

Linky meziměstské dopravy 300, 306 a 322 jsou vedeny ulicemi Jos. Čapka, Dr. Foustky, Milady Horákové a Unhošťská. Ruší se zastávka Kladno, U Hvězdy, náhradní je zastávka Kladno, Na Slovance.



Linky 307 a 626 pojedou ulicemi Jos. Čapka, Železničářů kolem ČSAD, Milady Horákové, propojkou před OC Tesco a ulicí Americkou. Ruší se zastávky Kladno, Zdravotní středisko, Kladno, Pražská křižovatka/U tržnice a Kladno, U Hvězdy. Dočasně budou obsluhovány zastávky Kladno, Americká, Kladno, Nádraží a Kladno, ČSAD.



Linky 324 a 399 pojedou ulicemi Jos. Čapka, Železničářů a Milady Horákové. Ruší se zastávka Kladno, U Kauflandu. Obě linky zastaví v zastávce Kladno, nádraží a linka 399 také v zastávce Kladno, ČSAD.