V Kladně nově dojde k omezení autobusových linek

Vzhledem k aktuálně platným nařízením je prodlouženo až do odvolání omezení provozu městské dopravy v Kladně. Týká se to linek 601 až 606, a to celotýdenně v rozsahu víkendového provozu. Provoz ostatních linek MHD je bez omezení. Potvrdil to ředitel kladenské ČSAD MHD Ludomír Landa.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek