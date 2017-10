V Kladně přibudou dva noví autodopravci

Kladno /FOTOGALERIE/ - Od zapojení Kladna do integrované dopravy se vedení ČSAD MHD Kladno potýká už od srpna s velkými problémy. Dopravní společnost má totiž trvalý nedostatek řidičů a některé linky do Prahy často nevyjedou.

Kvůli tomu, že se komplikace nedaří dlouhodobě odstranit a lidi vozí dokonce i soukromý muzejní exponát autobusu, jehož datum výroby sahá až do roku 1982, budou od listopadu nejméně dvě linky s označením 323 a 620 zajišťovat pro Kladno noví soukromí dopravci. Těmi jsou Pohl Kladno a Valenta Bus.

Vzhledem k častým výpadkům mnohdy i desítek autobusových spojů na linkách přistoupí Středočeský krajský úřad, který je objednavatelem dopravy pro region, k sankcím. „Vše bude projednáno v rámci správního řízení ještě v říjnu,“ potvrdil Kladenskému deníku mluvčí kraje Pavel Lochař.

Celkově chybí na Kladensku na osmdesát spojů, které nevyjíždějí, jak by podle jízdního řádu měly, a to zejména mezi Kolčí a Prahou a dále mezi Kladnem a Kralupy nad Vltavou. Podle mluvčího kraje Pavla Lochaře bude zajištění služeb v přepravě cestujících oběma dopravcům přiděleno coby řešení mimořádné situace. Zvolený postup je prý v souladu se zákonem o veřejných službách.

Integrace veřejné dopravy mezi Kladnem a Prahou byla spuštěna v sobotu 26. srpna letošního roku. Jedná se o převratnou změnu v dopravě, která by měla cestujícím zjednodušit život a usnadnit denní přesun do práce nebo do školy. Zatím to však v případě Kladna bylo spíše naopak.

Z příspěvků čtenářů:

Kouzelný kladenský autobus

Integrace kladenské a pražské dopravy přinesla kromě vylepšení i řadu komplikací (zvláště pro cestující). Tu a tam vynechá autobus, jindy přijede o pár minut později, ale budiž - jsou to jistě jen poporodní bolesti. Ovšem to co se mi přihodilo ve středu 11.10. 2017, jsem nějak nepochopil.

To bylo tak: čekali jsme na zastávce Kladno, Divadlo na autobus č. 604 (tedy na starou „čtyřku“) s pravidelným odjezdem ve 14.50. Téměř přesně v tuto dobu přijel na zastávku autobus s tímto označením (které vidělo i několik dalších cestujících) a tak jsme do něj nastoupili s tím, že nás doveze až do Stehelčevse.

Autobus se rozjel, ale místo aby zabočil doprava k Bondymu, stočil se doleva směrem k poliklinice a na číselné světelné tabuli vtom naskočilo číslo 617. Dívali jsme se po sobě a šli se zeptat pana řidiče co to znamená. Zdálo se, že vůbec nechápe na co se ptáme, protože on přece řídí autobus č. 617 a neví co máme s nějakou šestsetčtyřkou. Přes svůj pokročilý věk ještě číst umím a zřetelně rozeznám čtyřku od sedmnáctky. Znám z Laterny magiky Kouzelný cirkus, z televize Kouzelnou školku, ale s kouzelným (nebo spíš kouzelnickým) autobusem, který za jízdy mění svá čísla jsem se setkal dnes po prve.

Zakopaný pes však byl zřejmě úplně jinde, protože podle jízdního řádu má autobus č. 617 vyjíždět z autobusového nádraží ve 14.45 a jeho další zastávka má být Kladno Poldi v 14.47. Přes stanici Divadlo tento autobus nemá podle vyvěšených jízdních řádů vůbec jezdit ani zastavovat - proč autobus č. 617 s jiným označením (604) vyjel později a pak se zatoulal na nesprávnou trasu a nesprávnou zastávku ví snad jen svatý Petr a pan řidič, který si tak vlastně udělal z pasažérů hloupou legraci. Možná řeknete, že je to maličkost, ale dovede dokonale otrávit, zvláště když nám pak skutečná „čtyřka“ ujela.

Příspěvěk do redakce zaslal: Vladimír Rogl , Stehelčeves