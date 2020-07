Sdílená kola jsou v ulicích města k dispozici opět od jara. Firma Nextbike z Olomouce, která uspěla ve výběrovém řízení, zajistí provoz na další dva roky. Nový systém je přibližně sedmkrát levnější než provoz předchozích elektrokol. „Na základě analýzy tříměsíčního provozu systému sdílených kol jsme upravili rozmístění parkovacích míst pro kola po celém Kladně. Největším posunem je právě zřízení sedmi nových zón, lidé nyní mohou bezplatně vrátit kolo kdekoli, nejen přímo ve stanici, jak tomu bylo dosud,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Kutil.

„Tyto zóny se nacházejí v centru města, okolí městského divadla a autobusového nádraží, dále poblíž Stop Shopu, zastávka Americká v kročehlavském sídlišti, v okolí OD Kaufland a Italské ulice, v obou částech Sítné a přidáváme i Rozdělov-sever. V ostatních částech města je nutné kola vracet přímo do stanic, které jsou v drtivé většině označené zelenou koulí,“ dodala zastupitelka a propagátorka udržitelné dopravy ve městě Anna Gamanová s tím, že bezplatné zóny vrácení ohraničuje mapa, jíž lidé naleznou na webu projektu https://www.nextbikeczech.com/kladno/. V mapě je například také vidět, v kterých stanicích jsou aktuálně kola k dispozici a kde jsou právě rozebraná.

Během tří měsíců od spuštění systému sdílených kol se do něj registrovalo na dva tisíce uživatelů z Kladna. Aktivněji službu využívá 600 z nich. Kladenští kolaři učinili v období od 1. dubna do 30. června, do kterého však citelně zasáhla pandemie koronaviru a nižší pohyb osob po městě, měsíčně v průměru 1800 výpůjček. Prvních 15 minut každé výpůjčky je zdarma. Po dobu letních měsíců navíc nextbike připravil jako bonus možnost aktivovat si na 30 dnů prodloužení této bezplatné doby při každé jízdě až na 30 minut.

„Službu je možné spustit zadáním kódu EXTRA15 do aplikace nextbike v sekci nastavení/kupóny. Dalších 30 minut jízdy je pak jen za 15 korun. Na sdílené kolo může uživatel nasednout celých 24 hodin denně po 8 měsíců v roce, kdy je služba k dispozici. Kola se stahují jen na zimu,“ informoval Tomáš Karpov, provozní ředitel společnosti nextbike Czech Republic.

Užívání systému sdílených kol nextbike je velice jednoduché. Stačí jediná registrace a uživatel může jezdit ve více než 200 městech v 26 zemích světa, kde projekt funguje. V České republice působí v současné době ve 14 městech, a to kromě Kladna také v Praze, Brně, Ostravě, Opavě, Havířově, Prostějově, Olomouci, Pardubicích, Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Říčanech, Hlučíně a na Berounsku.

„Můžete tak třeba dojet na sdíleném kole po Kladně na železniční nádraží, dále do hlavního města vlakem a v Praze pokračovat opět kole na stejný účet nextbike registrovaný v Kladně až do práce,“ vysvětluje výhody Anna Gamanová a dodává: „Kromě zdravější a ekologičtější dopravy každou placenou jízdou navíc zákazník přispívá jednou korunou do Nadačního fondu Kapka naděje, který úzce spolupracuje s lokální Oblastní nemocnicí Kladno. Takže k jízdě na kole máme o motivaci více.“