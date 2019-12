Další základní škola v Kladně ve Školské ulici získala bezbariérové přístupy a děti se učí ve zrekonstruovaných odborných učebnách včetně nového vybavení a učebních pomůcek. Zrekonstruovány a vybaveny byly učebny chemie, fyziky, přírodopisu a také dílny včetně kompletního vybavení. Nový je také bezbariérový přístup do areálu školy a tělocvičny.

V Kladně přibyla další bezbariérová a zrekonstruovaná škola. | Foto: MMK/Michal Moravec

„Jsem velmi rád, že je celá akce úspěšně dokončena. Nové učebny a stavební úpravy byly zahájeny v červenci a částečně zasáhly do začátku školního roku. Nejviditelnější jsou samozřejmě rekonstrukce učeben. Máme novou učebnu přírodopisu a chemie, fyziky a dílny. Do všech těchto tříd bylo dodáno nové zařízení a učební pomůcky. Další stavební práce zajistily bezbariérové vstupy do areálu školy a také do tělocvičny a s tím související úpravy zpevněných ploch, osazení vrat a branky na nádvoří školy. V odborných učebnách jsou nově akustické podhledy, akustické obklady zadních stěn a bočních meziokenních pilířů. Opraveny jsou také stěny, obklady a podlahy a osazení nové sanity. Odborné učebny byly vybaveny novým školním nábytkem, repasovaly se také vstupní dveře a nové jsou zde i rozvody elektřiny, počítačové sítě, vody a osvětlení v odborných učebnách,“ řekl Zdeněk Vých, ředitel školy.