Zastupitelé přidali další blok ulic na seznam míst s regulací nočního klidu. Novou lokalitu vymezují nároží ulic Poděbradova, Vašatova, O. Peška, T. G. Masaryka, Havířská a Poděbradova.

„Důvodem jsou stížnosti místních obyvatel na rušení nočního klidu návštěvníky zdejších klubů a barů. Magistrát dokonce v této věci obdržel i petici,“ potvrdila mluvčí Lenka Růžková.

V současné době jsou sice restaurace a bary kvůli covid opatřením zavřené, ale až se vše vrátí do normálu, pravidla nastavená vyhláškou budou již plně platná.

Na území, vyjmenovaném v městské vyhlášce o nočním klidu, musí provozovny ukončit hlasitou hudební produkci do 22 hodin. Zavírat jsou povinny v pátek a o víkendu do půlnoci, v ostatní dny pak ve 22 hodin, přičemž počátek provozní doby je každý den nejdříve v osm hodin. „Celkem je po poslední změně do vyhlášky zahrnuto pět lokalit, kde bylo nutné omezit provoz nočních podniků. Dvě v centru města, dvě v Kročehlavech a jedna v Rozdělově,“ doplnila mluvčí Růžková.