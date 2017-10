V Kladně se koná mezinárodní konference, přijede i ministr zdravotnictví

Kladno - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno hostí od pondělí 9. října třídenní Mezinárodní odbornou konferenci ředitelů zdravotnických škol.

Slavnostního zahájení v posluchárně se zúčastnili významní hosté. Kromě jiných i ředitel Nemocnice Kladno Petr Polouček, hlavní sestra nemocnice Aneta Heřmanová, středočeský krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Skopeček, jenž převzal nad akcí záštitu, dále náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka a v neposlední řadě vedoucí odboru zdravotnictví Středočeského kraje Zdeňka Salcman Kučerová.

Jak uvedla ředitelka kladenské zdravotnické školy Daniela Tomsová, považují za čest, že právě v roce 70. výročí založení kladenské zdravotnické školy bylo jejich vzdělávací zařízení vybráno, mezi školami, jako druhé v republice k pořádání konference. „Před námi se setkání ředitelů uskutečnilo pouze ve zdravotnické škole ve Zlíně. Jinak se konference vždy konaly v Národním institutu dalšího vzdělávání v Brně. Do Kladna přijelo celkem 65 ředitelů a ředitelek středních zdravotnických škol, kteří jsou členy asociace," řekla ředitelka Tomsová. Doplnila, že středních zdravotnických škol je v České republice osm desítek.

Pestrý program konference, která potrvá do středy, nabízí manažerům zdravotnických škol škálu zajímavých témat.

Jako první přijal v pondělí pozvání Jiří Zíka, ředitel společnosti Cermat. S řediteli hovořil o výsledcích loňských maturitních zkoušek, představil termíny přijímaček pro budoucí studenty prvních ročníků a další důležité informace. Zajímavou byla i odborná přednáška věnovaná transpalantaci srdce přednesená staničními sestrami z pražského IKEMu. Vějíř Kladno nabídl prezentaci Pomáháme znevýhodněným dětem. V odpoledních hodinách se všichni společně odebrali na exkurzi do firmy Linet v Želevčicích, která je světovým výrobcem zdravotnických lůžek. Večerním doplňkovým programem byla arteterapie.

V úterý se účastníci konference přesunou do posluchárny ČVUT Kladno, kde se dozvědí o legislativních změnách a jejich dopadu na vzdělávání zdravotnických pracovníků na Slovensku. Dále i to, jak se střední zdravotnické školy mohou zapojit do Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Chybět nebude ani přednáška o přístrojové technice. Po desáté hodině zavítá mezi ředitele ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. O novelách vyhlášek budou hovořit zástupci ministerstva školství.

Druhý den konference má na programu například odbornou přednášku děkana fakulty biomedicíny ČVUT, Ivana Dylevského. Další body budou věnovány novinkám v legislativě potřebné při řízení škol.

Závěrečná středa se zaměří na přednášku o paliativní péči, přičemž následují odborné exkurze do Hornického skanzenu Mayrau a hosté se na závěr podívají také do kladenské antikorky Beznoska, kde vyrábějí kloubní náhrady.