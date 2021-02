K radostným událostem patří také v Kladně každoročně narozené děti. Ani v době covidové se rodit nepřestalo. Přesto za posledních pět let porodnost v největším středočeském městě klesla. Kladenské matrikářky tak zapsaly v loňském roce do knihy narozených 999 dětí. V roce předchozím se v Kladně narodilo 1109 dětí. V roce 2018 dokonce 1213 miminek. Nejvíce se rodilo v Kladně ve sledovaném období před čtyřmi lety, kdy na svět přišlo 1270 dětí. Rok před tím jich bylo o 22 méně.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Co se týká loňských narození, jedna žena porodila plánovaně v domácím prostředí. Jiná ani nenabyla plnoletosti a stala se matkou. „Nejmladší mamince bylo loni 15 let, nejstarší 43 let. Bylo sepsáno celkem 459 zápisů o určení otcovství a přesně tolik se narodilo dětí v Kladně mimo manželství,“ informovala kladenská matrikářka Jaroslava Vrňáková.