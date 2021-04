Pro Sportovní areály města Kladna (SAMK) nadále zůstává hlavním úkolem správa bezmála čtyř desítek sportovišť. V letních měsících ale asi nejvíce zajímá lidi voda. Zejména návštěvníci krytého i venkovních bazénů se tak dočkají hned několika novinek. Všichni už si proto ze všeho nejvíce přejí, aby už rozvolnila covid omezení a mohli si jich dosyta užít.

Plavání v kladenském akvaparku. | Foto: Bohumil Kučera

Co se týká krytého bazénu, rekonstrukce vířivky v aquaparku téměř za pět milionů korun by měla začít v květnu a hotovo by mělo být v červenci. Původní protékající nahradí nová nerezovaná vana. Vedení sportovních areálů uvažuje i o slané vodě, pokud to bude technologicky možné.