Kvůli pandemii Kladno počítá s propadem daňových příjmů. Podle odhadu primátora Dana Jiránka může být propad na daních od podnikatelů ve výši až 300 milionů korun. Na druhé straně počítá město i s tím, že by jim měl stát pomoci vyrovnat deficit zhruba do výše 80 milionů korun.

Co se týká investičních akcí v Kladně, z devadesáti procent směřují peníze do školství a komunikací. Město proto letos některé akce odloží. „Pochopitelně z těch, které se odkládají, to není pokaždé zapříčiněno koronavirem, někde je to výsledkem výběrového řízení, které se protahovalo, což je příklad školky ve Vrchlického ulici,“ vysvětlil primátor. „V případě komunikací jsme si vytvořili i rezervu, když se ukáže, že daňové příjmy jsou přece jen o něco lepší,“ doplnil primátor.

Odkládají se tak hlavně věci, které nejsou navázány na další stavby. „Budujeme například dál kruhový objezd a další pokračující akce pod smlouvami, jako například revitalizace Štechovy ulice. Ostatní věci jsou stopnuty. To se týká například chodníků v Holandské ulici a zvýšení parkovacích kapacit,“ dodal Jiránek. Realizovat se letos nebude ani rozšíření parkovacích míst na Sítné. „Někde doděláváme projekty tak, abychom mohli v příštím roce hned pokračovat. Například ve Vodárenské ulici, kde nemají obě školy v pořádku elektroinstalaci. Odložit musíme také opravu střechy na základní škole v Doberské ulici,“ sdělil primátor.

Kromě investičních akcí se bude v Kladně škrtat v sociální oblasti a sportu. To se nelíbí zejména opozici, což zkritizoval opoziční zastupitel Přemysl Mužík (Volba pro Kladno). „Pro sociální oblast a sport lze využít úsporu z úroků, protože Česká národní banka výrazně snížila sazby. Když budu hodně opatrný, vím, že osm milionů se minimálně ušetří. Vůbec se mi proto nelíbí, že například domov důchodců ve Švermově nedostane čtvrt milionu korun. Další věcí je podpora sportu. Dětem ze všeho nejvíce chybí sociální kontakt v kolektivu. A když se opatření konečně uvolnila, sebereme oddílům peníze? Přitom bychom měli v první řadě hledět na to, aby děti sportovaly, nechodily do hospody a nefetovaly. Ze strany města mi to přijde nezodpovědné. Ušetřit se dá přece jinde,“ zdůraznil Mužík. V konečné podobě se přitom jedná o částku 2,4 milionu korun.

Primátor Jiránek na to reaguje slovy, že dotace krátili plošně. „Nemáme peníze na to, abychom dali všem. Je to tedy otázkou spravedlnosti, pokud nedáme jedněm, nemůžeme následně vyčleňovat jeden vybraný subjekt,“ vysvětlil.

Co se v Kladně nezastaví, je rekonstrukce střechy zimního stadionu. Ta se opravit musí. „Tam jsme vždy počítali s úvěrem. Budeme potřebovat od státu dotaci, ale kvůli tomu, že se vše v čase posunulo, budeme chtít čerpat dotaci z Národní sportovní agentury. Počítáno je zde s investicí za 150 milionů korun,“ připomněl Jiránek.

Zastupitelé se budou rozpočtem pravděpodobně zabývat i na zářijovém zasedání, právě kvůli nejistotě daňových příjmů města.

Opozice tvrdí, že řešení přesto existuje a škrtat by se tolik nemuselo

Opozice se přes veškerá tvrzení radnice nechce nechat odbýt a tvrdí, že finanční rezerva existuje a je škoda ji nevyužít zejména v sociální oblasti a sportu. Podrobný rozklad jako argument dokládá opoziční Přemysl Mužík, ekonom a bývalý náměstek někdejšího kladenského primátora Milana Volfa. Podle něj je možné využít rezervu získanou snížením úrokové sazby, kterou má město vytvořenu pro splácení úvěrového rámce.

Za první tři měsíce roku se zaplatilo podle Mužíka více, konkrétně cca 3,5 milionu korun (úrok byl vyšší). „Pokud tedy sečteme 3,5 + 1,7 milionu korun, máme částku za dluhovou službu za celý rok 5,2 milionu korun. Pro letošní rok je alokováno na dluhovou službu celkem 13,75 milionů. Čtyři miliony byly z této položky v pondělí staženy, zbývá tam tedy 9,75 milionu korun. Pokud odečteme těch 5,2 milionu, zbude nám přesně 4,55 milionu korun,“ argumentuje Mužík.

Hodnota všech škrtnutých dotací je 2,43 miliony korun. „Pokud by se dotace neškrtly a použily se prostředky z výše uvedené položky na správu dluhu, pořád by tam tedy ještě zbylo do rezervy 2,12 milionu korun. Takže zde je naprosto přesně a konkrétně z naší strany řečeno, kde se ty peníze dají v rozpočtu nalézt a ke snižování dotací na sociál a sport nemuselo vůbec dojít,“ argumentuje ekonom.

Výpočet Přemysla Mužíka:



Celkem vypůjčeno pro rok 2020 cca 580 mil.

Úroková sazba 1M + 0,09% = 0,3 + 0,09 = 0.39% p.a.

Dluhová služba tedy činí 2,262 mil ( 0,39 % z 580 mil ) za 12 měsíců, tj. 0,19 mil za 1 měsíc, od dubna do konce roku je to x 9, tedy cca 1,7 mil.