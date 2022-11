Celkové pořizovací náklady na nákup nových autobusů pro Kladno přesáhnou 230 milionů korun. Dopravce by rád k jejich nákupu využil kromě vlastních zdrojů i evropskou dotaci.

Na linky v největším středočeském městě by nové elektrobusy měly vyjet do dvou let. Zatím jezdí v Kladně dva elektrobusy a nyní i jeden zkušební, který bude vozit cestující městem po celý listopad.

ČSAD MHD Kladno aktuálně zprovoznila dva nové dobíjecí stojany a na další infrastruktuře pracuje. Nové stojany slouží k nabíjení dvou elektrobusů, které jezdí od loňska na městské lince 610 spojující sídliště Kročehlavy s centrem města. Stojany dopravce využije také k dobíjení elektrobusu, který byl na celý měsíc listopad zapůjčen do Kladna na testování. Jezdit bude převážně na lince 606 Oaza – Náměstí Svody – Energie. Právě pro tuto linku poptával kladenský dopravce ve výběrovém řízení osm elektrobusů standardní délky. S dalšími osmi kloubovými elektrobusy pak počítá pro linku 603 s trasou OAZA – Hřbitovy.

Do soutěže se přihlásili čtyři výrobci. Uspěl SOR Libchavy, který nabídl pro kategorii vozů standardní délky vozidla NS 12 electric a pro kategorii velkokapacitních vozů elektrobus NS 18 electric.

„Za osm elektrobusů standardní délky zaplatíme 91 milionů korun, za osm kloubových elektrobusů téměř 141 milionů bez DPH. Obvyklý elektrobus má troje dveře a nabízí 34 míst k sezení a 72 míst k stání. Kloubový elektrobus je čtyřdveřový, využít ho může až 48 sedících lidí a dalších 102 stojících cestujících. Vozidla budou vybavena podle standardů pro městskou dopravu v Kladně,“ uvedl Daniel Adamka, generální ředitel Arrivy, které dopravce ČSAD MHD Kladno patří.

Elektrobusy pohání asynchronní motory s maximálním netto výkonem 160 kW u obvyklého provedení, kloubové vozy mají motory s výkonem 240 kW.

Na pořízení 16 elektrobusů žádá kladenský dopravce o spolufinancování z evropských fondů v rámci podpory bezemisní dopravy ve městech, část pořizovací ceny bude financována z vlastních zdrojů dopravce a s pomocí Arrivy.

Dobíjecí stojany

Součástí záměru elektrizace městské dopravy v Kladně je také vybudování dobíjecí infrastruktury. Stojany pro pomalé noční nabíjení budou umístěny na pozemku sousedícím s elektrárnou, který dopravce za tímto účelem odkoupil od města. Elektrobusy budou vybaveny také pantografem pro rychlodobíjení baterií v průběhu dne. Dvě místa pro rychlodobíjení budou v blízkosti konečné linek 603 a 606 u OAZY.

Kapacita baterií po nočním nabití zajistí provoz na celou ranní dopravní špičku bez nutnosti dobíjení. V průběhu dne pak budou elektrobusy využívat rychlodobíjení v přestávce mezi spoji na konečné, kdy bude za každou minutu dobita energie na ujetí minimálně dvou kilometrů. Trasy linek 603 a 606 jsou dlouhé devět kilometrů, dobití energie pro jeden pár spojů tak bude trvat asi deset minut.

„Kombinací pomalého nočního a rychlého dobíjení na trase v průběhu dne bude minimalizován čas nutný pro dobíjení, nebude tak potřeba nasazovat do provozu proti autobusům s klasickým pohonem více vozidel. Zahájení provozu 16 nových elektrobusů a dobíjecí infrastruktury je plánováno na začátek roku 2024,“ potvrdil ředitel ČSAD MHD Kladno Ludomír Landa.

V městské dopravě v Kladně jezdí celkem 52 vozů, 50 s pohonem na CNG a dva elektrobusy. Městskou dopravu tvoří síť 14 linek. V běžném pracovním dni je přepraveno průměrně 35 tisíc cestujících.