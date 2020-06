/VIZUALIZACE/ V Kladně začíná největší letošní investiční akce v oblasti školství. Tou je přestavba opuštěného objektu ve Vrchlického ulici na mateřskou školu. Naposledy budova sloužila jako knihovna, vyvařovna pro důchodce a kulečníková herna. Zázemí zde najde nově sedmdesát dětí a mateřinka bude využívat i přilehlou zahradu. První děti by mohly nastoupit už příští rok v září.

Opuštěný objekt v Kladně ve Vrchlického ulici. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Projekt na mateřskou školu začal vznikat již v roce 2015, kdy byla v přípravě novela školského zákona, schválená o rok později. Ukládala obcím povinnost přijímat i dvouleté děti. „Později, v roce 2018, byla sice tato novela zrušena, ale zájem o mateřské školy ze strany rodičů dvouletých dětí je stále velký. Otevření nového zařízení umožní v nutných případech přijímání mladších dětí do předškolního vzdělávání na území města, a to i v průběhu školního roku,“ vysvětlil primátor Kladna Dan Jiránek s tím, že například při letošních zápisech byla podána přihláška pro 210 dětí mladších tří let a při současné kapacitě školek může město zatím uspokojit maximálně polovinu z nich. Nová školka také ulehčí přetíženým zařízením, kde bude moci dojít ke snížení počtu dětí ve třídách.