V Kladně vybudují nový archiv pro potřeby úředníků

Důležité dokumenty, které vydává kladenský odbor výstavby, je nutné dle zákona trvale uchovávat. Za desítky let jich úředníci vytvořili tolik, že už se kvůli všem papírům pomalu do svých kanceláří nevejdou. Na kladenském magistrátu proto museli najít vhodné prostory k tomu, kam dokumentaci ukládat. Jelikož takové chybí, bylo rozhodnuto o výstavbě zcela nového archivu, který by měl vzniknout už příští rok.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku