V Kladně se proto ve čtvrtek rozhodli hřiště neuzavírat. Zastávají zde názor, že děti pohyb na čerstvém vzduchu a slunci potřebují především a jedině tak si dokáží posílit přirozenou imunitu.

„Dětská hřiště na Kladně uzavřena nejsou. Mnohá ani technicky uzavřít nelze neboť nejsou oplocená. Nechystáme se uzavírat ani areál Sletiště. Děti potřebují pohyb na čerstvém vzduchu. Výjimkou je dopravní hřiště v Rozdělově, které je součástí uzavřeného školního areálu a dále hřiště u Mety, kde probíhala rekonstrukce a na jaře bude dokončeno osázení zelení,“ sdělila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

Vedení města Kladna proto pevně doufá v soudnost dospělých, i v to, že si rodiče uvědomují, jaká opatření jsou aktuálně platná a při používání hřišť budou dbát na jejich dodržování. „Apelujeme tímto na všechny, aby tak opravdu důsledně činili. Stejně jako na jiných veřejně přístupných místech, kontrolují dodržování vládních opatření strážníci i policisté,“ upozornila mluvčí radnice.

Oslovení rodiče, celkem pochopitelně, rozhodnutí radnice kvitují s povděkem. "Pro nás je to doma velmi náročné, máme dva syny, tři a šest roků. Jsme tedy rádi, že můžeme s chlapci na hřiště, je to příjemná změna a děti potřebují být venku. Vyrazili jsme společně na hřiště u Hvězdy. Je tu jen šest dětí. Naši kluci si hrají pouze spolu, tak jsou bez roušek, aby se mohli pořádně nadýchat. Ústenky ale máme s sebou, kdyby bylo potřeba. My s manželkou máme oba povinné respirátory stále na ústech," potvrdil pan Radim, otec chlapců.

Strážníci kontrolují dodržování pravidel

Podobně na zdravý rozum spoléhají i v nedaleké Unhošti, kde také chtějí dětem dopřát pohyb a sluníčko. „Unhošť nechává také hřiště otevřená s tím, že strážníci městské policie budou kontrolovat, aby lidé dodržovali pravidla,“ potvrdila starostka Unhoště Iveta Koulová.

S odvahou a vírou ve zdravý rozum přistoupili k opatření i ve Stochově. „Myslíme, že děti zkrátka pohyb potřebují a rodiče se nemohou zbláznit. Na všech herních plochách jsou rozmístěny informační cedule, které odkazují na vládní doporučení omezit pohyb na hřištích. Ze strany městské policie Stochov je prováděna zvýšená kontrola právě na dětských hřištích,“ potvrdil starosta Stochova Roman Foršt.

Také ve Smečně nevidí důvod, proč držet děti doma pod zámkem. „Hřiště ve Smečně zůstávají otevřená. Nikdo neprokázal, že by se zde kdokoliv nakazil. Naši hasiči herní prvky navíc pravidelně dezinfikují,“ zdůraznila starostka Smečna a krajská zastupitelka Pavla Štrobachová.

Vydovádět se mohu děti i mládež také ve Zlonicích. „Městys nemá momentálně ve svém vlastnictví žádné hřiště. Volně přístupná hřiště, pokud je nám známo, zůstávají otevřená," sdělila ve čtvrtek odpoledne Radka Kotěrová, místostarostka městyse Zlonice.

A děti se mohou radovat také v Libušíně, kde město nechalo hřiště i různé samostatné prvky otevřené. "Ať mají rodiče s dětmi kde strávit chvilku času," argumentuje starosta Libušína Vladimír Eichler.

Stajně tak smýšlejí i v Buštěhradu. "Myslíme si, že rodiče jsou dostatečně zodpovědní, aby dodržovali hygienická opatření, když už se na hřiště rozhodnou s dětmi jít," sdělila starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková.

Děti ze Slaného se mohou také radovat. Rada města rozhodla, že dětská hřiště nakonec po vzoru jiných měst otevře.

"Výsledkem debaty byla většinová shoda, že vládní stanovisko k uzavírání hřišť je pouze doporučující. Myslíme si, že čerstvý vzduch při dodržování hygienických pravidel je pro zdraví dětí prospěšný. V sobotu 6. března Technické služby Slaný odstraní pásky," sdělil Kladenskému deníku starosta Slaného Martin Hrabánek.

Uposlechnout nařízení se rozhodli dále například v sousední Knovízi, kde mají celkem čtyři dětská hřiště. To potvrdil Deníku starosta Vítězslav Richter. „Dle důrazného nařízení vlády jsme raději v Knovízi všechna hřiště uzavřeli,“ řekl doslova.