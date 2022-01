Za zpracování komunálního odpadu lidé letos zaplatí opět 780 korun za osobu a kalendářní rok. Zachováno je osvobození od poplatku pro děti do věku 3 let a seniory starší 70 let. Poplatek je splatný k 15. dubnu ročně, po dohodě se správcem poplatku k 15. dubnu a 15. září pololetně nebo k 15. dubnu, 15. červnu, 15. září a 15. prosinci čtvrtletně.

Za psy

Splatnost poplatku za psy, jehož výše se pro tento rok rovněž nemění, je stanovena k 15. březnu. V bytovém domě zaplatí majitel za jednoho psa 800 korun za rok, v rodinném domě 120 korun. Poplatníci od 65 let věku v bytových domech hradí 160 korun za jednoho psa.

Za hrobová místa

Po jedenáct let se v Kladně nehýbalo s cenami za hrobová místa a služby spojené s péčí o ně.

VIDEO: Středočeští silničáři varují řidiče. Bouračkami, které natočily sypače

U některých sazeb se ceny neměnily dokonce šestnáct let. To vedlo k výraznému podhodnocení sazeb i v porovnání s inflací. Majitel hrobu dosud platil 227 korun ročně a město doplácelo dalších 979 korun. Od letošního roku je jednotný nájem za metr čtvereční hrobového místa 15 korun za rok na hlavním hřbitově a 13 korun ročně na ostatních hřbitovech. Ceny za služby se pohybují od 120 do 300 korun ročně na hlavním hřbitově a od 100 do 250 korun ročně na ostatních hřbitovech. Cena za urnovou schránku bude 400 korun ročně na hlavním hřbitově a 300 korun na ostatních hřbitovech. Ani nové ceny všechny náklady pro provoz hřbitovů zdaleka nepokryjí.

Další poplatky

Stejné zůstávají i sazby poplatků za užívání veřejného prostranství, za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem. Město nemění ani násobící koeficienty základu daně z nemovitostí v určených zónách města.

Moje závazky

Zjistit výši poplatku lze nově i z pohodlí domova, stačí se přes webové stránky města přihlásit do aplikace Moje závazky. Pro přihlášení lze použít osobní či bankovní identitu nebo se zaregistrovat na finančním odboru v budově radnice. „Pokud si někdo delší dobu neprováděl kontrolu uhrazených poplatků, může se stát, že po přihlášení zjistí například nedoplatky nebo jiné nesrovnalosti. Účtování místních poplatků je poměrně složité, lidé často zasílají peníze na už neplatné variabilní symboly nebo je do platby neuvedou vůbec. Je pak téměř nemožné je bez součinnosti plátce správně zaúčtovat. Pokud někdo zjistí jakékoli nesrovnalosti ve svých platbách, stačí kontaktovat úřednice finančního odboru, které zjistí, jak nesrovnalosti vznikly,“ vysvětluje vedoucí odboru Dana Štecová.

Cena tepla

Vedení města Kladna nepřistoupilo na navýšení ceny tepla nad rámec smluvních podmínek, o které žádala společnost Teplárna Kladno. Platná smlouva o dodávkách odpadního tepla mezi elektrárnou a městským podnikem TEPO povoluje meziroční nárůst pro domácnosti napojené na centrální zásobování teplem nejvýš o tři procenta, teplárna navrhovala vyšší nárůst, o 10 korun za GJ.

U Kačice nedaleko nájezdu na D6 havarovalo osobní auto, dvě ženy se zranily

„Teplárna deklarovala, že chce navýšené finanční zdroje použít k pokračování pravidelných údržbářských prací s cílem udržení vysoké spolehlivosti dodávek tepla. Tomu sice rozumíme, nicméně na požadavek nadlimitního navýšení přistoupit nemůžeme, přestože si vážíme dlouhodobě korektních vztahů s teplárnou a vysoce stabilních dodávek tepla,“ poznamenal kladenský primátor Milan Volf.

„Stejně jako jsem nemohl souhlasit s vyšším zvýšením ceny vody, nemohl jsem přistoupit na zdražení tepla nad rámec loni uzavřené smlouvy. Její podmínky jsme s teplárnou poměrně tvrdě a dlouze vyjednávali. Jsme i nadále plně připraveni s teplárnou spolupracovat a řešit případné vznikající problémy,“ dodal.

Obyvatelé Kladna letos zaplatí za teplo pouze o 2,9 procenta více. Zmíněná smlouva o dodávkách tepla, které vzniká v elektrárně Teplárna Kladno při výrobě elektřiny, byla uzavřena v závěru roku 2020 na následující desetileté období.

Cena vody

I přes nesouhlas města se cena vodného a stočného letos mění o 6,9 procenta směrem nahoru. Rozhodla o tom většina akcionářů společnosti Vodárny Kladno-Mělník (VKM). Za dodávku kubíku pitné vody tak domácnosti zaplatí o 4,32 koruny více než loni a o 3,18 koruny více za odvedení a vyčištění kubíku vody odpadní.

Konečná cena vodného a stočného pro rok 2022 bude 115 korun a 39 haléřů včetně DPH za metr krychlový dodané pitné vody a odvedení a vyčištění vod odpadních. Hlavním důvodem změny, který akcionáři uváděli a zároveň rezonuje celým ekonomickým odvětvím, je především nárůst cen vstupů nutných pro výrobu pitné vody, čištění odpadních vod a provozování vodárenské infrastruktury. Zejména ceny používaných materiálů a energií vykazují meziroční navýšení o více než 10 procent. VKM jako důvod uvádí i zvýšení cen stavebních prací, což ovlivňuje investice do obnovy vodohospodářské infrastruktury.

Agresivní zloděj s lupem daleko neutekl, po rvačce skončil v poutech

Město Kladno jako jeden z akcionářů VKM se zdražením vodného a stočného v takové výši nesouhlasilo. „Na valné hromadě společnosti jsme o výši ceny vedli rozsáhlou diskusi. Překvapilo mě, že většina starostů obcí zdražení obhajovala. Nevím, zda si uvědomují, že mají zastupovat zájmy občanů svých obcí. Máme jednu z nejvyšších cen vody, domácnosti už drtí ceny elektřiny a plynu, nepotřebují, aby byly šponovány i další náklady. Pro mě by bylo přijatelné promítnutí zvýšených nákladů do ceny vody ve výši maximálně pět procent. Pro vyšší zdražení jsem hlasovat nemohl,“ vysvětlil postoj Kladna primátor Volf.