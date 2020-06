V Neprobylicích, Kutrovicích i Kvílicích se tím dopravní situace vyhrotila, jelikož tudy denně tudy projíždí tisíce aut. Oficiálně stanovená objízdná trasa to ale není.

V ohrožení jsou nyní zejména děti, které dojíždějí nebo docházejí do kvílické základní školy. Přejít silnici je zejména v dopravní špičce o život. Na rychlost se někteří řidiči vůbec neohlížejí a stejně tak ignorují předepsanou nosnost neprobylického mostku, který snese jen 16 tun. Tonáž je překročena kamiony i několikrát.

Starostové výše jmenovaných vesnic proto uspořádali společnou schůzku a obrátili se s prosbou na úředníky a policii. Opravy mostu potrvají do konce roku. „Posílali jsme žádost na dopravní inspektorát i odbor dopravy ve Slaném. Naši situaci chápou, ale potřeba dodat vše, včetně projektu. Všichni tři starostové jsme proto navrhli, jak by opatření mohlo vypadat a nyní už záleží na úřednících. V každém případě chceme předejít tomu, aby se tu něco nestalo,“ řekla starostka Kvílic Lenka Zamrazilová.

„Požadujeme hlavně zákaz vjezdu nákladní dopravy do našich vesnic a tranzitní autobusové dopravy. V návrhu od nás je i požadované snížení rychlosti a upozornění na úskalí, která řidiče při průjezdu našich tří vesnic čekají,“ popsala starostka.

V Kutrovicích je například úzká dvojzatáčka, kde mají problém projet vedle sebe dvě auta. V Kvílicích je nedaleko školy křižovatka, kde v rohu brání ve výhledu budova. „V tomto úseku je zapotřebí, aby ve směru od Třebíze byla pod kopcem umístěna stopka a řidiči byli nuceni dát přednost. Což se mnohdy neděje,“ upozornila starostka Kvílic.

Neutěšená dopravní situace přinutila už některé občany volat policii. „Určitě bude rádi za měření rychlosti. Ideální by bylo, aby policie hlídkovala hlavně u školy, kde jsou děti v ranní špičce ohroženy nejvíce. Navíc od autobusové zastávky ke škole nevede dodnes chodník, a to je pro školáky hodně nebezpečné,“ potvrzuje starosta Neprobylic, Jiří Louda.

Zdroj: Youtube

Zvýšení bezpečnosti by mohly v Neprobylicích přinést nové přechody pro chodce. „Máme rozpracovaný jak projekt na přechody, tak úpravu autobusových nástupišť. Hotovo by mělo být do konce roku. Tím se u nás ale zkomplikuje doprava ještě více. V sousedních Kutrovicích má ČEZ v plánu pokládání kabelů do země,“ dodal Louda.

Jelikož bude kvůli opravě mostních pilířů zúžena i vozovka v Kutrovicích pod mostem a nebude zde zavedena kyvadlová doprava, vše bude záviset na ohleduplnosti řidičů. Místní tak čeká další velká zatěžkávací zkouška.

A co teprve až nastanou žně. Vyjet se zemědělskou technikou bude skutečný oříšek. „To budeme muset asi zřídit na silnici regulčíky, jinak nevím,“ podotkl neprobylický zemědělec Jiří Podpěra.