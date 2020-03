Po deseti letech od změny územního plánu přistupuje Město Slaný k prodeji vlastních pozemků pro potřeby výstavby nízkopodlažního bydlení městského typu. Dlouho očekávaný krok uvítají především mladé rodiny s dětmi.

„Realitní trh ve Slaném nedokáže dlouhodobě uspokojit potřeby zejména mladých rodin. Město si tento fakt uvědomilo již před rokem 2009, kdy se podařilo uskutečnit změnu v územním plánu, jelikož pozemky u lesoparku byly vedeny jako zemědělská půda“ uvádí starosta města Martin Hrabánek (ODS) a dále doplňuje: „Díky prodeji získá město do svého rozpočtu několik milionů korun, které bude moci investovat dále do projektů pro veřejnost např. do modernizace plovárny, do parku Benar anebo do výstavby nové sportovní haly“.

První etapa prodeje pozemků bude zahájena v polovině příštího roku. Do spuštění I. etapy prodeje musí nyní Město Slaný připravit projekt, na základě kterého požádá o příslušná stavební povolení týkající se instalace inženýrskýchz sítí. Cena za m2 plochy se tak bude odvíjet od celkových nákladů, které město uhradí ze svého rozpočtu na přípravu pozemků k prodeji. Tyto celkové náklady za všechny tři etapy jsou odhadovány na cca 100 milioů korun.

Pokud vše půjde dobře, tak první nízkopodlažní domky z I. etapy prodeje, by se na této ploše mohly objevit již v roce 2021. Realizace 2. etapy pokládky inženýrských sítí se předpokládá v roce 2022 – 2023 a následně pak 3. etapy v letech 2024 – 2025.

Lesopark Háje patří mezi největší zelenou plochu ve Slaném, kam Slaňáci rádi chodí za relaxací a sportem. Za poslední rok došlo v oblasti k realizaci několika projektů, které celý lesopark příjemně oživily. Vzniklo zde např. lanové centrum Pavouček, tréninkové fotbalové hřiště pro děti, dětské hřiště, bike park a pump track pro cyklisty. Oblastí prochází část cyklostezky, která je součástí regionální cyklotrasy 202 propojující Louny, Slaný a Kralupy nad Vltavou. V lokalitě Slaný – Sever chystá Město Slaný dále výstavbu nové sportovní haly.