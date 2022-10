Jak potvrdil jeden z překvapených řidičů, byl to sice zvláštní zážitek, ale setkání se pštrosem proběhlo v pohodě. „Vykračoval si po silnici a byl klidný. Zastavil jsem, abych si ho vyfotil. Potom mi uhnul do trávy, takže jsem i s náklaďákem projel," řekl David Šmíd.

Místostarostka obce Iva Pencová právě obědvala, když jí zazvonil telefon. „Volal mi občan z Kačické ulice, že se jim tam po ulici prochází pštros. V první chvíli jsem myslela, že si dělá legraci, ale ujistil mě, že to myslí naprosto vážně. Vyhledala jsem proto telefon na záchrannou stanici AVES, aby mi poradili, jak zvíře odchytit. Navrhovali uspání, ale to se mi zdálo příliš náročné. Nakonec jsme se shodli, že bude nejlepší zavolat strážníky. Ti dorazili z Nového Strašecí i s odchytovou tyčí na psy a za pomoci nástroje pak pštrosa dovedli za vrata na nedalekou zahrádku. Mezitím se nám ozval majitel pštrosa, který si výzvu přečetl na obecním facebooku,“ popsala příhodu místostarostka.

Majitel pštrosa dorazil asi po dvaceti minutách. „Je to náš občan, který bydlí v nejstarší části obce zvané Kout. Ani jsem nevěděla, že pštrosa chová. Zvíře se mu podařilo po nějaké době odchytit, ale asi mu to dalo dost práce. Naložil ho do své dodávky a odvezl domů,“ doplnila místostarostka. Vše dobře dopadlo, i když majitel utržil pár kopanců.

Kůň na noční vycházce

Pro místostarostku to nebyla první zkušenost s odchytem zatoulaného zvířete. Letos zjara se totiž v noci potuloval po Tuchlovicích pro změnu kůň. „Tehdy mi také volali, bylo už po půlnoci. Majitelce koně, která je také obyvatelkou naší obce, jsme se nemohli dovolat, měla vypnutý telefon. Nemohli jsme se na ni ani dobouchat, museli jsme proto u baráku udělat pořádný humbuk, abychom vzbudili psy a upozornili ji, že jí jedno zvíře chybí. I tehdy to dobře dopadlo,“ vzpomínala na jarní příhodu místostarostka Iva Pencová.