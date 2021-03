Kladenský deník provedl průzkum hned na šesti ubytovnách v okrese. Ani jednu z nich nákaza dosud neochromila a hygiena za rok existence covidu-19 nezavřela. Jejich provozovatelé se nicméně shodují na tom, že největším zlem jsou takzvané černé ubytovny, kde nikdo nemá přehled o nikom.

Ubytovna Hradlo Kladno

Co se týká legálních ubytoven, někteří správci se chrání až příliš a pro jistotu raději nikoho neubytují. Takovou zkušenost má například majitel ubytovny Hradlo v Buštěhradské ulici v Kladně. „Dosavadní správce pan Štykar dokonce v pondělí skončil. Je to pán, který je nemocný se srdcem a plícemi a tolik se bál ubytovávat cizí lidí, že je už tři měsíce odmítal. Takže jsme se museli rozloučit. Nyní dáváme s manželkou vše dohromady. Naše ubytovna má kapacitu 45 lidí a aktuálně u náš bydlí 15 osob. Jedná se i o lidi, kteří u nás žijí dlouhodobě a z valné části dělníci. Každý, koho nyní nově přijmeme, se bude muset prokázat negativním testem nebo čestným prohlášením, že nepřišel do kontaktu s infikovanou osobou. Jinak to zkrátka asi nepůjde. Naše ubytovna je čistá a držíme si vysoký standard. Navíc ubytováváme výhradně lidi, kteří míří do Kladna za prací,“ potvrdil majitel ubytovny Hradlo, který si ale nepřál zveřejnit své jméno.

Ubytovna U Kožovy Hory

Covid se úspěšně už rok vyhýbá také ubytovně U Kožovy Hory u Kladna. Klienta, který musel odejít do karanténního pokoje s vlastním sociálním zařízením, zde měli podle ředitelky zařízení Aleny Havlíčkové za rok jediného. „Vše bylo konzultováno s hygieniky a nikdo jiný neonemocněl,“ potvrdila. Zařízení je hotelového typu ve vyšší kategorii - hostel. „Pokud k nám aktuálně přijdou zahraniční dělníci, požadujeme po nich negativní testy na covid. Pokud jsou to Češi, vyžadujeme od nich pouze čestné prohlášení. Přesto je zde určitá garance bezinfekčnosti, protože všechny tyto lidi nyní testují jejich zaměstnavatelé. Naši klienti jsou všichni zaměstnaní,“ potvrdila ředitelka Havlíčková. Aktuálně je zde ubytovaných okolo 60 osob.

Ubytovna Žofka Kladno

Další oslovená kladenská ubytovna Žofka, která má kapacitu 50 lůžek se nachází v Táboritské ulici v Kladně momentálně vůbec nepřijímá. „Nyní do konce měsíce vůbec neubytováváme. U nás jsou ubytovaní pracovníci od firmy, která je prověřená, takže je vše v pořádku,“ potvrdila provozní z ubytovny Žofka.

Ubytovna Blažek Kladno

Další ubytovna v sousedství v Průmyslové ulici náleží majiteli Jaroslavu Blažkovi a slouží spíše jako bytový dům. Provozovatel s klienty prý do přímého kontaktu nepřichází a není podle jeho slov důvod obyvatele jeho zařízení testovat. „To není naše záležitost, to je každého osobní věc. Já se s těmi lidmi nestýkám. Když ke mně přijdou a něco chtějí, hovoří se mnou za přepážkou. Nemám s nimi nic společného,“ sdělil Jaroslav Blažek.

Ubytovna Trilon Slaný

Další prověřované ubytovací zařízení Trilon jsme navštívili na Pražské ulici ve Slaném. Zde je vedoucím Václav Duchek. Kladenskému deníku potvrdil, že i v jejich zájmu, je zůstat zdraví a proto svých 25 klientů už od minulého pátku testují. „Dohodli jsme se, že mi lidé budou nosit vždy čerstvé testy, a to po deseti dnech. Ti, kteří jsou zaměstnanci firem, většinou svářeči, mi budou potvrzení nosit dokonce i častěji. V naší ubytovně je skladba různá, jak dělníci, tak lidé na sociálních dávkách, například důchodci,“ potvrdil vedoucí ubytovny Trilon, která má kapacitu až 30 lidí.

Ubytovna Prima Slaný

Předposlední navštívenou ubytovnou je Prima ve Slaném v Ouvalově ulici. „Když se někdo přijde ubytovat, chceme po něm, aby měl negativní test. Nyní u nás bydlí okolo 90 lidí, přičemž kapacita je 180,“ potvrzuje provozní Primy Monika Chocholová. „My jsme ubytovna čistá a voňavá. Opravdu nám záleží na tom, aby byli klienti spokojeni,“ dodala. Skladba ubytovaných je zde mezinárodní a kromě Čechů nechybí Slováci, Ukrajinci, Chorvati Srbové i Bulhaři. „Žádné nepořádky zde nestrpím, s takovými jsem raz dva hotová. Co se týká covidu, několik případů už jsme za rok také měli. Několik pokojů tak vzniklo samostatných. Na dveřích je pak napsáno karanténa. Takoví klienti mají možnost vlastního sociálního zařízení a s nikým se nepotkají, dokud se neuzdraví. Kolegové jim pouze přinesou jídlo za dveře. Provoz ubytovny covid zatím nikdy neohrozil,“ uzavřela Chocholová.

Ubytovna Mexiko Slaný

Ve Slaném stojí opodál ve stejné ulici i městská ubytovna Mexiko. Slouží roky jako bytový dům, pro lidi s nízkými příjmy. Jak potvrdila mluvčí slánské radnice Markéta Růtová, zatím zde není jediný nemocný ani pozitivní člověk s covidem a radnice zatím o testování neuvažuje. Nicméně, ubytovaní by prý testování i uvítali. „Aktuálně probíhá na Mexiko ze strany společnosti Romodrom distribuce respirátorů, které jsou vydávány potřebným. Terénní pracovnice sociálního odboru vydávají respirátory zejména sociálně potřebným a ohroženým skupinám obyvatel. Sociálně potřební mohou obdržet od Úřadu práce na ochranné prostředky 500 korun na osobu na měsíc,“ uzavřela Růtová.