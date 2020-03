Pro veřejnost zde bude přístupné on-line vysílání, lidé tak uvidí například koncerty z obýváku, komentované prohlídky, divadelní představení, pravidelné fitness tréninky, jógu a samozřejmě spoustu příspěvků pro děti.

„Do projektu se zapojuje každým dnem s úžasným nadšením několik kladenských umělců, sportovních klubů i volnočasových spolků. Kladenská divadla přispějí sdíleným sledováním divadelních představení, Lampion připravuje čtení pro děti, zprostředkujeme i výstavy, které jsou v kladenském zámku právě teď a, bohužel, bez návštěvníků. Věnovat se budeme i seniorům. Připravují se zajímavé přednášky a vzdělávací pořady. Místní hudebníci budou hrát ‚z obýváků‘,“ vysvětluje kladenský primátor Dan Jiránek a dodává: „Naším cílem je přenést kulturu, vzdělávání i sport a zábavu k lidem každého věku, když v současné situaci nemohou za nimi ven.“

Hned v úterý Kladno žije on-line nabídne komentovanou prohlídku výstavy fotografií Václava Chocholy, kterou povede kurátor Kabinetu fotografie Jiří Hanke. Ve stejný den bude k vidění i záznam z Dionýsií – divadelních slavností Kladenských divadel. „V první fázi bude Kladno on-line na facebooku a pracujeme na dalších možnostech, jak propojit co největší počet Kladeňáků. Aktuální program budeme pravidelně zveřejňovat a doplňovat. Těšíme se na vás on-line, a pokud se budete chtít zapojit, nebo máte nápad, co byste v programu ocenili, určitě nám dejte vědět,“ říká Filip Zoubek, vedoucí oddělení kultury Magistrátu města Kladna.

„Kromě přenosu divadelních představení se chystají zajímavosti jako například návštěva divadelního zákulisí a další. Projekt je velmi čerstvý a vyvíjet se bude každým dnem. Stejně tak bude průběžně aktualizován i program, na který se mohou lidé těšit,“ řekla mluvčí kladenského magistrátu Lucie Steinerová.

Facebook je nejrychlejší způsob, jak dostat tímto způsobem zábavu ke všem do jejich domovů a není omezený pouze hranicemi Kladna. „Bylo by dobré, aby se i k seniorům dostala co nejblíže moderní technika a mohli sledovat dění na svých tabletech a mobilních telefonech. Pokud máte nějaký nápad, jak dát dříve narozeným co nejsnazší návod, moci vše sledovat on-line, i takový uvítáme,“ dodala mluvčí magistrátu.