Smutek zažívají zaměstnanci záchranné stanice pro ohrožená zvířata AVES v Brandýsku u Kladna. Uhynuly zde totiž naráz čtyři husy chocholaté. K úhynu hus došlo kvůli tomu, že opět někdo z návštěvníků ignoroval výstražné nápisy se sdělením: Nekrmte zvířata!

Uhynulé husy v záchranné stanici. | Foto: archiv AVES

„Přestože to neustále dokola opakujeme, někteří lidé si nedají říct a hází i v dobré víře zvířatům zbytky z kuchyně, které donesou. Skutečně to pro ně ale může být poslední sousto. A to se teď stalo husám,“ potvrdil vedoucí stanice a ředitel sousedního Naučného střediska ekologické výchovy Petr Starý a dodal, že nedávno kvůli tomu šlo o život i jednomu srnečkovi. Ten ale naštěstí přežil.