Výstavba se žižickým poněkud zkomplikovala tím, že hradecká firma musela od výstavby ze závažných důvodů odstoupit a bylo potřeba po třech měsících od zahájení prací vysoutěžit firmu novou. „Zakázku poté získala společnost Pragotrade ze Pcher. Výstavbou se nám podařilo z původní jednotřídky vybudovat dvoutřídku. Dosud byla kapacita pro šestadvacet dětí, nově se dostáváme na padesát,“ dodal starosta.

Předškoláci, kteří užívají provizorně prostory v bývalé restauraci na návsi, se do opravené budovy přestěhují v březnu příštího roku. Starosta Rubeš doplnil, že školka byla modernizována a rozšířena hlavně proto, že ve vsi i přilehlých obcích pokračuje rozsáhlá rodinná výstavba a celkem na Žižicku přibude 80 rodinných domů. Staví se v Žižicích i v Drnově. „Nejméně třetina nových domů už stojí. Primárně budeme přijímat naše děti a také ze spádových obcí, kterých je celkem pět,“ sdělil Rubeš.

Co se týká vytápění, i to by mělo být v mateřince úspornější, než dosud. „Budova bude vytápěna plynem a máme k dispozici dvě kondenzační čerpadla. Proti dosavadnímu stavu bychom měli ušetřit až třicet procent energie. Uvažovali jsme i o fotovoltaice, ale pro naše účely by nebyla vhodná,“ uzavřel starosta Rubeš.

Slavnostního otevření se zúčastnila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN), krajský radní a starosta sousedního Slaného Martin Hrabánek (ODS), starostové okolních obcí a další významní hosté.