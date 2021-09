"Odpolední program byl ve znamení vojenského víceboje, kde děti a dospělí plnili různé zadané úkoly včetně průchodu zamořeným územím. Kromě doprovodného programu byly večer příchozím promítnuty historické snímky a dokumenty k výročí mobilizace, od níž letos uplynulo 83 let. Zlatým hřebem večera byl pravý vojenský guláš," řekl Milan Klíma, předseda VSS.

A právě guláš a vojenská technika byly hlavním důvodem, který přivedl do Smečna herce, muzikanta, hudebního skladatele a moderátora Václava Koptu, kterého přivítali členové spolku i starostka Smečna Pavla Štrobachová. Dvanáctičlenná parta ze skanzenu letos guláš navařila z 15 kilogramů masa, za což šéfkuchař Petr Grunt získal ve finále diplom a dekret vojenského kuchaře.

„V Českém rozhlasu na Dvojce, kde mám svůj pořad Zlaté časy, jsem si postesknul, že celý život od dětství vzpomínám na chuť vojenského guláše, který vozili k nám do Libochovic vojáci na dětský den. Slyšela to moje věrná posluchačka Ludmila Procházková ze Smečna, napsala mi už před časem dopis. Nyní se mi podařilo vyblokovat si volný den a zúčastnit se sobotní akce. Kromě toho, že jsem si konečně pochutnal na výborném vojenském guláši, jsem se svezl v nádherném vojenském obrněném protiletadlovém dvoukanónu a podíval se do bunkru. Byl to krásný zážitek, za který paní Procházkové a všem Smečeňákům, kteří mě pozvali, moc děkuji,“ sdělil Václav Kopta.

Jelikož je o herci Václavu Koptovi známo, že má rád zejména autobusy, v lockdownu, kdy byl nedostatek herecké práce, se stal na tři měsíce skutečným autobusákem a vozil cestující. „Divadla byla zavřená, nebyla práce, tak jsem si udělal profesní zkoušky, prošel psychotesty a vozil lidi. Jsem za to rád, protože bych se k tomu jindy v životě nedostal,“ potvrdil Václav Kopta. Kromě guláše si vzácná návštěva odvezla ze Smečna na památku i model autobusu Škoda 106 RTO.