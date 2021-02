Někteří z větších zaměstnavatelů na Kladensku uvažují o zajištění očkování pro své zaměstnance, mnohdy přímo na pracovištích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

Jako jedni z prvních přišli s nápadem zřídit vlastní očkovací centrum v továrně Linet ve Slaném, zaměřené na výrobu zdravotnických lůžek, která míří do celého světa. Jen ve slánské části podniku přitom pracuje přes tisíc lidí. „Během ledna jsme se našich zaměstnanců ptali v anketě, zda by měli zájem nechat se očkovat s tím, že bychom následně zkusili vše potřebné zajistit. Více než 60 procent dotázaných by tuto možnost uvítalo,“ uvedla personální ředitelka Linet Group Vladimíra Michnová.