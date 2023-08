/FOTOGALERIE/ Škody za desítky tisíc korun jsou následkem řádění vandalů se spreji. Barvou nešetřili na sportovním hřišti, elektrorozvodných skříních, dopravním značení ani na nové mobilní toaletě u oborní brány. Převážně černé nápisy na záchodku jsou navíc vulgární. A nelze je smazat. Zatím neznámým pachatelům hrozí rok za mřížemi.

V prezidentských Lánech řádí sprejeři. | Foto: se souhlasem Ernesta Kosára

Jak potvrdil starosta obce Ernest Kosár, škody, které vandalové napáchali, zaznamenali v Lánech poprvé v minulém týdnu. „V tomto týdnu mi ale volali hasiči, že se další ornamenty objevily u hasičárny. Protože nemáme kamerový systém, netušíme, kdo to dělá,“ říká starosta, který hned po prvním ataku vandalů podal za obec trestní oznámení na neznámého pachatele. „Podle prvních odhadů škody přesáhnou 65 tisíc korun, číslo ale asi nebude konečné,“ odhaduje Kosár.

Srpen 1968 na Kladensku: z dobových fotografií i po pětapadesáti letech mrazí

Sportovní hřiště - adopark v Nové ulici pořídily Lány před pár lety za 1,6 milionu korun. „Odstranění barvy z plastových prvků je velmi náročné a nákladné, a tak bude zřejmě levnější postříkané prvky vyměnit za nové,“ vysvětluje starosta a dodává, že podobné to bude i u dopravního značení.

„Konzultovali jsme to s odborníky, a pokud by se měl odstranit nános černé barvy, poškodí se na dopravním značení fólie. A stejné to bude i s označením názvů ulic. Bude zapotřebí vše vyměnit za nové. Jedna dopravní značka přitom stojí okolo dvou tisíc korun,“ připomíná lánský starosta. Řádění sprejerů neunikly ani pilíře u elektrorozvodných skříní. „Z těch to snad odstranit půjde, ale i to bude náročná práce, kterou musí někdo provést. Jelikož jsme pojištěni proti vandalismu, rádi bychom uplatnili alespoň částečnou náhradu škody,“ přemítá Kosár.

Tajná výprava na houby. Rozsáhlá pátrací akce zachránila seniorovi život

Zapůjčenou zcela novou mobilní toaletu, která stojí u oborní brány při vstupu do křivoklátských lesů, znehodnotil pachatel nebo pachatelé zevnitř vulgárními nápisy. „Zkoušeli jsme to odstranit, ale nejde to. Až budeme toaletu vracet firmě, předpokládám, že také bude požadovat náhradu škody,“ dodává Ernest Kosár.

Podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové se pachatel nebo pachatelé dopustili trestného činu poškození cizí věci. Při dopadení jim hrozí až jeden rok vězení.

V souvislosti s tímto případem žádají policisté o pomoc veřejnost. „Pokud občané mohou poskytnout informace vedoucí k dopadení pachatele nebo pachatelů, ať se obrátí na bezplatnou policejní telefonní linku 158, popřípadě osobně nebo telefonicky na policejní oddělení v Novém Strašecí na telefonní číslo 974 880 713,“ dodává Schneeweissová.