Vánoce se blíží, lidé se letos mají na co těšit

Benešov – Už třetím rokem brázdí ledy hokejové WSM ligy benešovský rodák a odchovanec klubu Martin Kehar (23). Mladý muž s pohnutým osudem, který se v mládí na hokej vykašlal a zašel do křivolakých uliček života na hraně, se po dvouleté pauze vrátil do kladenské juniorky a z té se až zázračně vydrápal do prvního týmu Jágrových Rytířů. Tady už hraje čtvrtou sezonu a je pořád lepší.