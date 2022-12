Tradičně nejvíce jde na dračku učňovské pečivo, které patří odjakživa k cenově dostupnějšímu, avšak kvalitou srovnatelné s produkty ostatních profesionálů. Učnovská cukrárna v Dánské ulici v Kladně už nyní hlásí konec objednávek. Ti, kteří přišli včas, zaplatili letos za kilo vánočního cukroví 950 korun, vloni to bylo 790 korun.

Téměř bez šance už jsou počátkem prosince i objednávající v Cukrárně Na Letné v Libušíně. Ani zde už objednávky nepřijímají - pouze ve výjimečných případech, nebo když někdo před tím zakázku zruší. Zákazníci tu za kilogram cukroví platí za 910 korun. Oproti loňsku je to nárůst okolo 200 korun. „Dlouho jsme nezdražovali, ale i my jsme museli vstupní náklady promítnout do výrobků,“ sdělila zdejší prodavačka.

Podívejte se: Nová kniha zve čtenáře na Kladensko do země knížat a králů

V kladenské Ňam Ňam cukrárně zatím ještě objednávky přijímají, přičemž půl kila vánočního cukroví vyjde letos na 520 korun a kilo na 950 korun.

Ze dvou druhů drobného cukroví si lze vybrat i v kladenském Cukrářství Pudilovi. Klasické čajové pečivo zde stojí v kilovém balení za 825 korun a vánoční (různé druhy) 1250 korun. Vše podle chuti i náročnosti zákazníka.

Plné ruce práce mají také učni SOŠ SOU na náměstí Edvarda Beneše v Kladně. Aktuálně zadělávají těsta na třicet kilogramů vánočního cukroví. „Vánočního cukroví pečou naši žáci devět druhů. Hotové výrobky ale nejsou určeny do prodeje pro veřejnost. Prioritně míří k zaměstnancům školy a na akce, které škola v období adventu pořádá,“ sdělil ředitel SOŠ a SOU Edvarda Beneše Petr Paták a zdůraznil, že vlastní výroba není úplně jednoduchá. „Ve škole se neučí přímo cukráři, čemuž odpovídá i vybavení kuchyně. Ale žáci to zvládají velmi dobře. V současné době proto doplňujeme cukrářské pomůcky a další inventář,“ podotkl Paták.

Cukrovinky učí v Kladně péct i celebrity

Jedním z důvodů je i to, že škola pořádá sérii workshopů například se známou cukrářkou Mirkou van Gils Slavíkovou. „Světoznámá cukrářka předává našim žákům své znalosti, vyrábí s nimi úžasné sladkosti a návštěvu k nám přijede už ve čtvrtek 8. prosince. S našimi žáky bude tentokrát vyrábět dorty

O tom, že jsou na pravidelné návštěvy celebrit i advent ve škole dobře připraveni, není pochyb. Do vánočních příprav se tradičně zapojili i žáci oboru Aranžér s učitelkami odborného výcviku vyzdobili školu, vyrobili desítky adventních věnců, vánočních svícnů a kromě školy se postarali i o výzdobu Kladenského zámku.