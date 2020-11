Jinak tomu není ani v Kladně, kde původně měli tradičně velké plány na advent. „Vánoční strom splněných přání rozsvítíme v sobotu 28. listopadu. Rozsvítit ho měl se mnou Pepa Vojtek, před ním měly vystoupit dámy ze String Ladies. Dnes si ale skutečně netroufám říct, zda bude rozsvícení pro veřejnost v nějakém omezeném množství přístupné nebo zda i strom rozsvítíme pouze on-line,“ sdělil primátor Milan Volf.

Obálky s přáníčky dětí z dětských domovů v každém případě budou. „Zda si je ale strhneme ze stromu sami přímo na náměstí nebo budeme nuceni vytvořit například elektronickou aukci, je ale otázka, na kterou budeme znát odpověď pravděpodobně až ke konci listopadu,“ dodal primátor.

Město se podle něj připravuje na obě možnosti.

S trhy město vyčkává

Nad konáním trhů na náměstí Starosty Pavla pak visí otazník. Město vyčkává na vývoj situace. „Chaloupky máme postavené, takže je můžeme operativně otevřít podle aktuálního stavu. S trhovci jsme v kontaktu, zájem o prodej svých produktů mají, takže i oni jsou připraveni. Vánoční atmosféru bude na náměstí podtrhovat vánoční strom, živý betlém či reprodukovaná hudba,“ doplnila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

Co naopak letos určitě nakonec nebude, je veřejné kluziště před radnicí. „Podle aktuálních opatření by si bruslení veřejnost užívat nemohla. Rozhodli jsme se proto, že nebudeme kluziště realizovat a zaměříme se více na výzdobu města a vytvoření vánoční atmosféry,“ podotkl primátor.

Rozsvěcení vánočního stromu plánují ve Slaném on-line

Také ve Slaném mají připravený program v různých variantách. Pokud nepřijde rozvolnění, rozsvěcení vánočního stromu by rádi v sobotu 28. listopadu přenášeli prostřednictvím on-line přenosu. Konání trhů je pak nejisté. „Stánkaři sice zájem projevují, ale zatím s nimi nemáme uzavřené smlouvy. Vyčkáváme, co bude. Ale chceme být rozumní a rozvolnění neuspěchat,“ sdělil místostarosta Radek Vondráček.

Naději mají Slánští na novoroční ohňostroj. „Připadá asi nejvíce v úvahu, sice skromnější, ale jsme schopni ho v nějaké podobě uskutečnit,“ dodal Vondráček.

Ani ve Stochově zatím slavnostní rozsvícení stromu a zahájení trhů, chystané na první adventní neděli, nezrušili. „Strom rozsvítíme v každém případě, ale patrně bez přítomnosti diváků,“ předeslal starosta Stochova Roman Foršt.

Připraven je doprovodný program s vystoupením dětí a koncertem kapely Poutníci. „Uvidíme, jaká budou vládní opatření, zatím to nevzdáváme,“ dodal Foršt.

V Unhošti mívají každoročně bohatý adventní i vánoční program, letos ale bude zřejmě vše jinak.

„V současné době zatím nechystáme vůbec nic. Samozřejmě, že výzdobu rozsvítíme. Počítáme, že uděláme dřevěný betlém kvůli dětem, ale to bude asi tak všechno,“ sdělila starostka Unhoště Iveta Koulová. A pravděpodobně se to nezmění, i kdyby došlo na rozvolnění opatření. Starostka dle svých slov nepovažuje za šťastné, aby se lidé i poté hromadně potkávali. „Aby se to všem nakonec v lednu nevymstilo," podotkla.

V Buštěhradu sice nic definitivně nevzdávají, ale ani se nepouštějí do velkých plánů. Zatím necháváme vše otevřené, ale myslíme si, že vzhledem k situaci už do konce roku nepůjde pořádat skoro nic, potvrdila starostka Daniela Javorčeková.

Ve Velvarech jsou pak připraveni uspořádat trh s místními trhovci, ale jen pokud to vládní opatření dovolí. „Stromeček určitě bude a rozsvítíme ho na první adventní neděli. Zda ale budeme dělat doprovodný program, nevíme. Když to bude možné, byli bychom rádi alespoň za nějaké drobné sousedské setkání,“ řekl starosta Radim Wolák.

Jasno už mají například ve Smečně. Trhy nebudou. „Vánoční trhy letos pořádat nebudeme. Stále řešíme, jakým způsobem bude probíhat rozsvícení vánočního stromu s ohledem na aktuální stav. Ani my ale nevíme jaká opatření budou koncem listopadu platit,“ potvdila starostka Smečna Pavla Štrobachová.

Poněkud posmutnělý advent bez programu a trhů bude také v Libušíně. „Vzhledem k současné situaci neplánujeme letos ani adventní trhy ani rozsvěcení vánočního stromu,“ sdělil libušínský starosta Vladimír Eichler.