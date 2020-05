Velký úbytek včel zaznamenal i Ladislav Landa (82) ze Smečna. „Včely chovám od osmi let. Ještě vloni jsem měl třináct včelstev a i přes veškerou péči mi včely padly, takže jsem zjara na třech včelstvech,“ říká včelař. Důvodem je podle něj mohou být mráz i choroby. K té z nejobávanějších patří kromě včelího moru i varoáza způsobená roztočem, kterou vám může do úlu zanést i divoká včela. "Roztočem zavlečené viry pak zdecimují celé včelstvo," potvrzuje.

„Medu budu mít letos málo a stačím s ním uspokojit jen nejbližší. Jinak každoročně rozdávám med lidem po okolí a nebo ho prodávám za symbolickou cenu,“ říká včelař. Na produkci medu se, dle něj, podepisuje i sucho, kdy květy nemají dostatek nektaru. „Kvetly stromy a nyní i řepka, květy jsou ale vyschlé, nemedují a včelky tam nic nenajdou. Teď je zase chladno a ještě budou tři zmrzlí, takže je to letos se snůškou všelijaké,“ konstatuje senior, po němž rodinnou tradici přebírá postupně dcera.

To, že na produkci medu mají vliv jak výkyvy počasí, tak nedostatek vláhy, potvrzuje i předseda slánských včelařů Rostislav Ovčarik „Příroda je už s květy hodně napřed a včelstva ještě nejsou v plné síle. Na produkci se to může projevit tak, že prvního medu nebude tolik. Ale máme i včelaře, kteří už vytáčejí med, pokud šli do jara se silnými včelstvy,“ podotýká Ovčarik. Kromě předsednictví provozuje včelí farmu, včelařský park a při místním gymnáziu vede včelařský kroužek pro děti i dospělé.

Dobrou zprávou je, že včelařů přibylo. Jen základní organizace Českého svazu včelařů ve Slaném má pod jeho vedením v současnosti 80 členů, hodně mladých lidí a nejméně 30 procent tvoří ženy.

Jednou ze zástupkyň něžného pohlaví, která se věnuje čtvrtým rokem včelaření, je zahradnice Lucie Burešová z Vítova. V současné době má sedm včelstev. Začínala se čtyřmi. „Některá včelstva padla, tak je doplňuji. Včelky jsou velmi pilné a i teď denně snášejí do úlů, z toho mám radost,“ potvrzuje žena.

Jelikož si je vědoma, že je potřeba včely podpořit i ve městech, její zahradnická firma se v loni postarala na základě objednávky města na slánském náměstí o výsadbu medonosných květin. Luční květenu sice vítali obyvatelé na náměstí zpočátku rozpačitě, ale když záhony naplno rozkvetly, změnila řada lidí názor.

Dalším pozitivem je i současná absence obávaného včelího moru v regionu. Při jeho výskytu se musí celé včelstvo spálit. „Včelstva jsme kvůli moru včelího plodu vyšetřovali již potřetí a všechny výsledky vyšly dobře. Je vidět, že se nám obávanou chorobu, která se v objevila před dvěma lety, podařilo překonat. Situace s morem je pod kontrolou i v rámci celých středních Čech,“ uzavírá Rostislav Ovčarik.

Věděli jste, že:

Včela medonosná byla v roce 2008 v Londýně prohlášena za nejcennější živočišný druh na naší planetě. Pro lidstvo jsou včelky nepostradatelné a jejich vyhynutí by pro náš živočišný druh znamenalo katastrofu. Včely ohrožují nejen viry a roztoči či mráz či sucho, ale velké množství pesticidů obsahujících neurotoxiny, jak potvrdil Švýcarský Federální technologický institut v Lausanne (EPFL). Vzácný hmyz je podle vědců navíc dezorientován i vlnami z mobilních telefonů. Celkově se na úbytku včelku ale podílí také současné hospodaření v krajině, což je globální problém.