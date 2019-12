Záměr postavit novou halu zvažují Slaňáci už dlouho, přičemž se postupně mění i vytipované lokality. Jedním z posledních návrhů, kde by kryté sportoviště mohlo stát, je sousedství lesoparku Háje. Zde má v budoucnu vzniknout i rodinná zástavba.

Vedení města již schválilo uvolnění finanční částky na projekt sportovní haly a byla vysoutěžena i firma z Pelhřimova, která ho vytvoří.

Původně se odhadovalo, že hala bude stát 100 milionů korun. Nyní to ale vypadá, že to může být méně. „Pochopitelně bude záležet na tom, co všechno si k projektu dodáme. Rádi bychom, aby v hale vzniklo kromě plochy pro míčové sporty i zázemí pro stolní tenisty, kteří by se sem přestěhovali z prostor u plovárny, kde je budova ve špatném stavu,“ řekl starosta Martin Hrabánek (ODS).

Vybudování haly prosazuje dlouhodobě i opozice. Podle jejích představ by měla sloužit florbalu, futsalu, basketbalu, volejbalu, házené, nohejbalu a tenisu. Měla by mít zázemí pro 200 až 250 diváků i prostory pro občerstvení. „Náklady jsou odhadovány na 60 milionů korun. Výstavba by mohla být zahájena na podzim 2020 a dokončena v létě roku 2021,“ sdělil Ladislav Peška (Naše město – KSČM, Strana práv občanů a nezávislých kandidátů).