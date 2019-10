Plaketu a pamětní listy letos získali: v oblasti kultury Libor Dobner, v oblasti sportu a tělesné výchovy František Ptáček (jelikož byl mimo republiku, ocenění za dědečka převzala vnučka), v oblasti školství a vzdělávání Lubomír Stříbrský a v oblasti zdravotnictví Václav Vágner.

Vyznamenaným ocenění předali starosta Slaného Martin Hrabánek a místostarosta Radek Vondráček.

Kultura

Libor Dobner

Životní motto: „Veškeré, byť sebezajímavější informace, pokud se o ně nerozdělíme, jsou k ničemu“



Všestrannou činnost Libora Dobnera vystihuje výčet jeho činností - novinář, spisovatel, ochotník, historik, badatel, sběratel, velký znalec života ve Slaném a na Slánsku. K rodnému městu má hluboký a srdečný vztah, stejně tak k lidem, kteří zde žijí. Díky svému patriotismu se dlouhé roky zabývá mapováním historie města a osudy osobností, které zde žily a žijí. V roce 2000 byl oceněn přednostou tehdy Okresního úřadu Kladno a v roce 2018 Společností patriotů Slaného.



Původním povoláním knihkupec. Od roku 1969 byl členem Jazz klubu Slaný, hraje na kytaru, zpívá, je autorem zhruba 50 písňových textů, především pro divadelní hry. V roce 1972 se stal členem divadelního souboru Slánská scéna, v roce 1973 byl spoluzakladatelem a prvním vedoucím HloDoStaSáHoVo divadla poezie, pozdějšího Dividýlka. Od roku 1982, kdy začal s autorským divadlem, má na kontě řadu her a dramatických úprav her pro děti (Strašidlata, Netopýr aneb Lež má měkký nos, Pasáček vepřů, Kašpárek v pekle, O líných strašidlech aneb Poklad ve mlýně, Jak se stal Rumcajs loupežníkem) i pro dospělé (Platonikovo rodičovství, Rozum nekoupíš, 100 dukátů za Juana, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert, Kaviár nebo čočka, Noc lásky na Karlštejně, Na letním bytě). Většinu z nich také režíroval a navrhoval scénu. Autor zatím šesti knih z historie Slaného, včetně dvou určených dětem. Své životní vzpomínky publikoval ve stovce fejetonů vycházejících ve Slánských listech.



Libor Dobner je spoluzakládající a dlouholetý redaktor Slánských listů, kde od roku 1993 vytváří rubriky z regionální historie „Putujeme po vesnicích“, „Na Slánsku před sto lety“, „Z historie divadelnictví na Slánsku“, „Osobnosti Slánska“ a jiné. Od roku 1985 pracoval jako metodik sportů TJ ČKD Slaný a vedoucí oddílu ledního hokeje. V roce 1991 byl při obnovení slánského Sokola, jehož je od roku 2001 starostou. Jednatel, herec, režisér a dramatik spolku divadelních ochotníků Slánská scéna. V letech 2006 – 14 působil jako zastupitel a radní města Slaného. Otec čtyř dětí a dědeček sedmi vnoučat.

Sport a tělesná výchova

František Ptáček

Životní motto: „Život je boj“



S fotbalem začal v 7mi letech. Od kategorie žáků až po muže hrál aktivně kopanou za OČKD Slaný (divize). Celkem sehrál 260 utkání. Později se stal místopředsedou oddílu kopané ČKD Slaný. Byl vedoucím výstavby zimního stadionu (dnes VSH) ve Slaném a ve stejné době působil jako pomocný asistent v A mužstvu populárnímu fotbalovému obránci Karlovi Kneslovi.



Po převodu majetku na TJ ČKD Slaný byl jednatelem TJ ČKD Slaný (tehdy tajemník). Cca 30 let předseda hokejového klubu ČKD Slaný (nyní HK Lev Slaný). Účastník 14 mistrovství světa juniorů v ledním hokeji ve funkci technického vedoucího (pro ČSLH) později equipment manažer/kustod. V kategorii juniorů U18 byla největším úspěchem stříbrná medaile z Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji v r. 2014. Čeští junioři tehdy porazili Finsko a skončili na druhém místě.

Nyní je technickým vedoucím HK Lev Slaný A mužstva.

Školství a vzdělávání

Ing. Lubomír Stříbrský

Životní motto: „Neznám slovo nejde to“



Dlouholetý ředitel Integrované střední školy Slaný, předtím známější jako Zemědělské odborné učiliště. Od poloviny sedmdesátých let do roku 2018 pracoval a podílel se na chodu a řízení jednoho ze dvou učilišť ve Slaném, od roku 2004 spojených. Je z učitelské rodiny,jeho otec působil jako zástupce ředitele v Základní škole v Brandýsku a poté v Kvílicích. Letos oslavil významné životní jubileum 70 let věku, z čehož 43 let připadlo na činnost ve školství.

Zdravotnictví

MUDr. Václav Vágner

Životní motto: „Omnia vincit Amor“



Absolvent Gymnázia ve Slaném pokračoval dále ve svých studiích v Hradci Králové, kde vystudoval medicínu. Po vysokoškolských studiích nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Po čase se přemístil do Žatce, kde pracoval jako lékař u protiletadlového pluku. Po návratu do Slaného se stal náčelníkem zdravotní služby u 1. tankové divize. Do této doby můžeme zařadit také jeho mimolékařské aktivity, kdy působil 3 roky jako trenér fotbalistů Dukly Slaný.



Nějakou dobu byl také trenérem mládežnického hokeje ve Slaném a několik let také jako lékař u plochodrážního klubu. Kromě své lékařské kariéry a mimolékařskýczh aktivit můžeme zmínit také jeho pedagogickou činnost. Dr. Vágner vyučoval na vojenské katedře lékařské fakulty a dále herce a muzikanty na pražské Akademii múzických umění, Divadelní akademii múzických umění a Herecké akademii múzických umění Univerzity Karlovy.



Po splnění závazku vůči armádě nastoupil do civilu jako závodní lékař ČKD Slaný v Nemocnici s poliklinikou ve Slaném. Poté si zřídil soukromou ordinaci, kde působil do až letošního jara. U pacientů byl vždy oblíbený pro svoji obětavost a lidských přístup k nim.