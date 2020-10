Ve Slaném věří lidé stále nejvíce občanským demokratům

Ve Slaném, kde kandidoval poprvé do Kraje místní starosta Martin Hrabánek (ODS) ze 4. pozice, už mají také sečteno. Do krajského zastupitelstva se dostal. Z bezmála 12 tisíc voličů dorazilo k volbám 36,63 procenta z nich, přičemž platných hlasů do uren odevzdalo 4346 lidí.

Jindřich Suchopárek má jasno a svému favoritovi, Martinu Hrabánkovi, věnoval rád svůj hlas. | Foto: Jitka Krňanská