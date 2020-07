Ve Slaném vznikají záběry pro nový televizní seriál

/FOTGALERIE/ Filmaři se po čase objevili o víkendu ve Slaném. Pokud jste tedy ve městě zahlédli známé tváře z obrazovek a potkali například herce Lukáše Vaculíka, měli jste štěstí. V Balasově ulici a ve Třebízského se v sobotu natáčely díly do seriálu České televize, které by co nevidět mohly přijít na obrazovku.

Natáčení nového televizního seriálu ve Slaném. | Foto: Jiří Skála