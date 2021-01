/FOTOGALERIE/ Slánská nemocnice patří k prvním ve Středočeském kraji, která obdržela vakcínu proti nemoci covid-19. A ve středu se začalo očkovat! Do konce týdne budou proočkovány dvě stovky zaměstnanců nemocnice. Jako první šel na řadu ředitel zařízení Štěpán Votoček. Významný okamžik si nenechal ujít ani starosta města Martin Hrabánek (ODS). Sám přitom počká až na další várku, která bude určená i pro veřejnost.

Očkování zdravotníků ve slánské nemocnici. Ředitel Štěpán Votoček šel na řadu jako první. | Foto: Jiří Skála

Jak řekl ředitel Nemocnice Slaný Štěpán Votoček, jeho obdiv patří všem vědcům za to, co v rekordním čase dokázali. „Velice obdivuji, co se vědcům podařilo a skláním hlavu před všemi, kteří se na výzkumu vakcín podíleli. Kdyby mi někdo na počátku loňského roku, kdy se covid-19 ve světě objevil, řekl, že již v lednu budeme očkovat, považoval bych to za sci-fi. Tím spíše si vážím toho, že právě slánská nemocnice patří mezi první pracoviště, kam vakcíny dorazily. Do konce týdne bude proočkováno celkem 216 zaměstnanců nemocnice,“ potvrdil ředitel Votoček. Podle jeho slov projevilo o očkování zájem celkem 400 zaměstnanců špitálu.