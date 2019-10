Ve slánském divadle mohou lidé vyjádřit svoji soustrast v kondolenční knize

/FOTOGALERIE/ Nejen Slaňáci mají možnost veřejně vyjádřit svoji soustrast s úmrtím zpěváka Karla Gotta, který zemřel 1. října ve věku 80 let. Veřejnost se může přijít do Městského divadla ve Slaném podepsat do kondolenční knihy ve čtvrtek 3. října od 12 do 18 hodin.