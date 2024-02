Obyvatelé téměř dvoutisícového města Smečna na Kladensku mají k dispozici jeden z dalších Pol Pointů, tedy bezkontaktní místo, kde mohou podat policistům oznámení o jakémkoliv protiprávním jednání, ale i například požádat o radu, vyjma událostí, kdy jde o ohrožení života či zdraví – v takových případech je k dispozici standardní tísňová linka Policie České republiky – 158.

Primárním cílem projektu je usnadnit občanům přístup k rychlé, efektivní a bezkontaktní komunikaci s policií.

Bezkontaktní Pol Point najdou lidé na adrese náměstí T. G. Masaryka 12, 273 05 Smečno, na místě veřejně přístupném – v průchodu (vedle vstupních dveří na městský úřad).

Bezkontaktní místo funguje každý den, o víkendech i svátcích, v době od 8 do 22 hodin.

Jako první si tuto službu vyzkoušel starosta města Smečna Tomáš Burda, který o zřízení této asistované digitální služby policie pro své občany požádal generála Václava Kučeru, ředitele středočeské policie a autora projektu.

Jak POL POINT funguje?

POL POINT je bezkontaktní bezpečné místo, kde je občan videokonferenčně propojen s policistou na oddělení příjmu trestních oznámení, které je centrálně umístěno na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje, na Zbraslavi. Před vstupem do POL POINTU občan zazvoní na zvonek u vchodových dveří Pol Pointu a následně mu je umožněn vstup do místnosti. Ta je vybavena videokonferenční technikou a kamerami pro oficiální nahrávání.

Po vstupu do místnosti, která je zabezpečena a do které se za občanem nikdo další nedostane, ale on sám ji může kdykoliv opustit, se vstupuje jednotlivě (případně s doprovodem). Po zjištění události, kterou chce občan oznámit, je následně pořízena zvuková nahrávka (na spuštění zvukového záznamu jej policista upozorní), občan tak nemusí nic podepisovat.

Systém asistované digitální služby POL POINT byl pilotně uveden do provozu v roce 2021, od února 2022 je již provozován rutinně. Jenom v loňském roce podalo oznámení prostřednictvím této inovativní digitální služby přes třináct set občanů, o tři sta více, než v roce 2022. Nejčastěji tímto způsobem občané oznamují případy tzv. IT kriminality – podvody, dále případy narušení občanského soužití, krádeže, zanedbání povinné výživy, poškození cizí věci, vydírání, výtržnictví, porušování domovní svobody, a mnoho dalších. Policisté a policistky na POL POINTu rovněž poskytli desítky informací a občanům zodpověděli přes stovku dotazů.

POL POINT, který slouží občanům ve Smečně, je již 36tým místem, kde mohou občané podat oznámení inovativním způsobem.

Zdroj: PČR